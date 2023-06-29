Невикористана відпустка: чи отримають військові грошову компенсацію

Кількість днів соціальної відпустки може збільшитись до 17 діб

В Україні військові продовжують отримати різні компенсації, зокрема виплату за невикористані щорічні дні відпочинку. Водночас існує соціальна відпустка, за яку держава також може виплатити гроші за умови, якщо боєць не використав її.

Компенсація за невикористану десятиденну соціальну відпустку нараховується захисникам, які мають неповнолітніх, інвалідів чи всиновлених дітей, повідомляє "Юридична сотня" на сторінці у Facebook.

Хто з військових може отримати соціальну відпустку:

жінки, які мають двох або більше дітей, молодших за 15 років;

жінки, які мають дитину з інвалідністю;

жінки, які всиновили (удочерили) дитину;

чоловіки та жінки, які виховують дитину самостійно.

Тож, вищезазначені категорії українців, у разі невикористанні додаткових 10 днів, можуть отримати компенсацію.

Водночас, на сторінці пояснюють, якщо військовий матиме декілька підстав для надання відпустки, то її тривалість збільшуватиметься до 17 днів.

До того ж правовий режим воєнного стану не позбавляє права на таку відпустку і компенсацію можна отримати також під час звільнення зі служби.

Перелік документів, який повинний мати військовий на підтвердження виплати:

написати рапорт перед звільненням з служби;

копію свідоцтва про народження дитини/дітей; медичні документи, що підтверджують інвалідність дитини;

документи про всиновлення; копію свідоцтва про розірвання шлюбу;

офіційно складений, оформлений і засвідчений у встановленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька або матері у вихованні дитини;

витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини;

свідоцтво про смерть одного із батьків тощо.

Як наслідок, військова частина має виключити зі списків особового складу бійця і провести з ним повний розрахунок (виплатити грошову компенсацію за невикористані дні відпустки).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про компенсацію для військових за неотримане речове майно під час війни.