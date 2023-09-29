путин объявил осенний призыв, на службу заберут и украинцев: эксперт объяснил, что это значит

Призывать в армию мужчин будут не только на территории россии

Президент рф владимир путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию, хотя предполагалось, что он снова объявит мобилизацию. Планируют призвать на службу больше 100 тысяч человек.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Призыв на срочную службу продлится с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

Призывать на службу в армию будут мужчин от 18 до 27 лет. В указе путина сказано, что планируют забрать в армию 130 тысяч человек. Также с 1 октября уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, срок срочной службы которых уже истек.

По словам блогера-аналитики и военнослужащего Армии обороны Израиля Игаля Левина, это значит, что мобилизация в россии пока откладывается, хотя Генштаб ранее сообщал, что путин планирует мобилизовать для войны против Украины от 400 то 700 тысяч человек. Однако военкоматы сейчас не смогут заниматься "мобиками", так как им нужно организовать призыв на срочную службу. Также Левин отметил, что осенний призыв распространяется не только на россиян, но и на жителей временно оккупированных территорий Украины.

Известно, что в 2022 году путин осенью объявил частичную мобилизацию в россии. Официальные лица заявили, что удалось призвать на службу около 300 тысяч человек, но по неофициальным данным ряды российской армии пополнил 1 млн мужчин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали пропагандистский ролик, чтобы привлечь россиян на службу в армии. В ролике оккупанты честно рассказали, за что воюют в Украине на самом деле.