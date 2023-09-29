путін оголосив осінній призов, на службу заберуть і українців: експерт пояснив, що це означає

Призиватимуть до армії чоловіків не лише на території росії

Президент рф володимир рутін підписав указ про початок осіннього призову до армії, хоча передбачалося, що він знову оголосить мобілізацію. Планують призвати на службу понад 100 тисяч людей.

Відповідний документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Призов на строкову службу триватиме з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року.

Призиватимуть на службу до армії чоловіків від 18 до 27 років. В указі путіна сказано, що планують забрати до армії 130 тисяч людей. Також з 1 жовтня звільнять солдатів, матросів, сержантів та старшин, термін строкової служби яких уже минув.

За словами блогера-аналітики та військовослужбовця Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, це означає, що мобілізація в росії поки що відкладається, хоча Генштаб раніше повідомляв, що путін планує мобілізувати для війни проти України від 400 до 700 тисяч осіб. Проте військкомати зараз не зможуть займатися "мобіками", оскільки їм потрібно організувати призов на строкову службу. Також Левін зазначив, що осінній призов поширюється не лише на росіян, а й на мешканців тимчасово окупованих територій України.

Відомо, що у 2022 році путін восени оголосив часткову мобілізацію в росії. Офіційні особи заявили, що вдалося призвати на службу близько 300 тисяч осіб, але за неофіційними даними лави російської армії поповнили 1 млн чоловіків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі показали пропагандистський ролик, щоб залучити росіян до служби в армії. У ролику окупанти чесно розповіли, за що воюють в Україні насправді.