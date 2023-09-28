"Куплю квартиру — А я землю в Одесі отримаю": росіяни показали, за що воюють в Україні насправді (відео)

Пропаганда розрахована на те, щоб мобілізувати якнайбільше людей для війни

Росіяни поширюють у мережі "мотиваційні" ролики для окупантів, на яких солдати мріють придбати землю в Одесі та квартиру в Києві. Росіяни стверджують, що вони нібито воюють за "свої землі".

Ролики активно розповсюджують пропагандистські російські Telegram-канали та інші ресурси. А авторство відео належить пункту відбору на військову службу за контрактом в Сімферополі.

На кадрах два російські військові сидять на тлі моря й один заявляє, що після війни залишиться в Одесі. За його словами, вся рідня його з цих земель, і він має намір "повернутись додому". Але спокушають окупанта не споріднені зв’язки та мальовничі пейзажі, а ділянка землі, яку йому дадуть як "далекосхідний гектар", адже їх насамперед роздають учасникам так званої "сво".

Його співрозмовник нагадав, що той мобілізований і незабаром його нібито відправлять додому. На що любитель Одеси заявив, що має намір служити "до перемоги, до Берліна, як дід заповів". Варто зазначити, що росіяни не припиняють обстрілювати Одесу та область дронами та ракетами, знищуючи порожні будівлі та сховища із зерном.

Це не перше подібне відео. Раніше у мережі з’явився ролик, на якому окупант мріє купити квартиру на Печерських пагорбах у Києві та перевезти туди родину, але для початку потрібно "повернути Київ". Другий окупант йому відповідає, що це крутий район і там живе тітка. Нагадаємо, що уламок російської ракети зруйнував у Києві кілька будівель, а до лікарні потрапила дитина.

У мережі ролики, які розраховані залучення людей до мобілізації, висміяли. Особливо насмішила фраза про те, що окупанти хочуть "дійти до Берліна". Також українці зазначили, що навіть для пропагандистських роликів росіяни не змогли знайти гарних акторів, натомість на відео "беззубий алкаш". А також окупантам не забули нагадати про ціни на квартири в Одесі та ситуацію з валютою у них у країні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Латвія посилює штрафи для російської пропаганди. У країні не підтримують гасла на підтримку війни в Україні.