Дуже складна траєкторія: ЗМІ показали, як російські ракети вночі летіли на Одесу (фото)

Атака тривала понад 1,5 години

росіяни вигадують нові маршрути для своїх ракет з метою обходу української ППО. Так сталося і в ніч проти 25 вересня, коли окупанти атакували Одесу.

Про це пише видання "Тексти". Зазначається, що дуже складну траєкторію руху ракет під час нічного удару підтверджують також і у ЗСУ.

Журналісти проаналізували атаку та візуалізували маршрути ворожих повітряних цілей. На інфографіці можна побачити, що для кожного типу зброї росіяни проклали унікальні траєкторії. Так, наприклад, у той час, коли крилаті ракети облетіли Одещину та атакували з тилу, протикорабельні "Онікси" летіли прямо в "лоб".

"Сама атака тривала понад 1,5 години і характеризувалася надзвичайною щільністю", — говорила речник ОК "Південь" Гуменюк, додавши, що це дуже ускладнювало роботу ППО.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Одесу росіяни знищили один із її символів. Істотних пошкоджень отримав морський вокзал у будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. І це при тому, що ЗСУ вдалося збити більшість ворожих ракет та дронів.