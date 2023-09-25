Терориста гіркіна нібито побив у СІЗО український військовополонений: подробиці (фото)

Пропагандисти не вірять у те, що військовий злочинець зможе вийти на волю

Російський терорист та колишній "міністр оборони" т.зв. "днр" ігор гіркін нібито був побитий у СІЗО українським військовим з "Азова", куди його помістив московський суд до 18 грудня за підозрою в закликах до екстремізму.

Інформацію відповідного змісту почали розповсюджувати російські пропагандистські telegram-канали, разом із фотографією нібито побитого гіркіна.

Зокрема вони повідомляють, що терориста (якого називають за одним із його вигаданих імен "рунов") було доставлено до СІЗО разом з українськими військовополоненими з Маріуполя.

Також повідомляється, що напад на злочинця було скоєно, коли той вийшов на прогулянку, при цьому пропагандисти припускають, що це сталося через відмашку адміністрації СІЗО.

"Мабуть, рунов ніколи не вийде із СІЗО", — каже автор повідомлення.

Нагадаємо, що ігоря гіркіна заарештували у липні 2023 року та звинувачують у закликах до екстремізму, за що йому загрожує до 5 років в’язниці. Терорист неодноразово заявляв, що готовий співпрацювати зі слідством, але провину, як і раніше, заперечує. Також зазначимо, що в Нідерландах восени 2022 року гіркіна та ще кількох людей засудили до довічного ув’язнення у справі про аварію літака рейсу MH17 у 2014 році.