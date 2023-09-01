Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко пояснив "Телеграфу", чому путін дозволив терористу боротися посаду президента рф

Наприкінці літа несподівано активізувався російський терорист ігор стрєлков (гіркін) — самозваний "міністр оборони" створеної рф псевдореспубліки "ДНР", керівник "Клубу розсерджених патріотів". З двадцятих чисел липня, коли його заарештували в Москві за підозрою в екстремізмі і відправили поки що на два місяці за ґрати, від нього практично не було новин. А тут раптом – заявив, що став би кращим президентом, ніж путін.

На мій погляд, стрєлков почав діяти за кремлівським сценарієм. Як мені здається, у країні-агресорці зараз намагаються переконати Захід, що існує ще більше зло, ніж путін.

Раніше цю роль з успіхом виконував ватажок вагнерівців пригожин зі своєю кувалдою... Поки не вибухнув.

А зараз на роль страховидла, схоже, ангажували стрєлкова. Зрозуміло, що гратиме не від один. Але підсвітили поки що саме його, бо він, як і путін, перебуває у міжнародному розшуку (тільки путін – за крадіжку дітей, а стрєлков – за знищення пасажирського Boeing у небі Донбасу влітку 2014-го).

Робиться це насамперед заради того, щоб продемонструвати Заходу – цю орду нібито тільки путін може тримати в руках. А інакше, мовляв, все піде врознос. Включно з втратою контролю за арсеналами ядерної зброї. І так далі. Рукотворні страшилки.

Очевидно, що перебуваючи у в’язниці, стрєлков вивчив тамтешні звичаї та методи виживання. І розуміє, що прибрати його значно простіше, ніж пригожина. Тоді довелося хитрувати, знищуючи літак із 10 людьми на борту. А тут можна "посковзнутися" в душі та зламати шию.

Сміливців, які рвуться в президенти і критикують путіна через ґрати, я раніше не спостерігав. Тож, швидше за все, це узгоджені з кремлем речі, які тепер активно розганятимуться в соцмережах і виплескуватимуться на Захід.