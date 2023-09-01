Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко объяснил "Телеграфу", почему путин разрешил террористу бороться пост президента рф

В конце лета неожиданно активизировался российский террорист игорь стрелков (гиркин) – самозванный "министр обороны" созданной рф псевдореспублики "ДНР", руководитель "Клуба рассерженных патриотов". С двадцатых чисел июля, когда он был арестован в Москве по подозрению в экстремизме и отправлен пока на два месяца за решетку, от него практически не было новостей. А тут вдруг – заявил, что стал бы куда лучшим президентом, чем путин.

На мой взгляд, стрелков начал действовать по кремлевскому сценарию. Как мне кажется, в стране-агрессоре сейчас пытаются убедить Запад, что существует еще большее зло, чем путин.

Ранее эту роль с успехом выполнял главарь вагнеровцев пригожин со своей кувалдой… Пока не взорвался.

А сейчас на роль пугала, похоже, ангажировали стрелкова. Понятно, что отыгрывать будет не он единственный. Но подсветили пока именно его, потому что он, как и путин, находится в международном розыске (только путин – за кражу детей, а стрелков – за уничтожение пассажирского Boeing в небе Донбасса летом 2014-го).

Делается это, прежде всего, ради того, чтобы продемонстрировать Западу – эту орду якобы только путин может держать в руках. А иначе, мол, всё пойдет вразнос. Включая потерю контроля за арсеналами ядерного оружия. И так далее. Рукотворные страшилки.

Очевидно, что пребывая в тюрьме, стрелков изучил тамошние нравы и методы выживания. И понимает, что убрать его куда проще, чем пригожина. Тогда пришлось ухищряться, уничтожая самолет с 10 людьми на борту. А тут можно "поскользнуться" в душе и сломать шею.

Смельчаков, рвущихся в президенты и критикующих путина из-за решетки, я ранее не наблюдал. Так что, скорее всего, это согласованные с кремлем вещи, которые будут теперь активно разгоняться в соцсетях и выплескиваться на Запад.