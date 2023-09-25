Террориста гиркина якобы избил в СИЗО украинский военнопленный: подробности (фото)

Пропагандисты не верят в то, что военный преступник сможет выйти на свободу

Российский террорист и бывший "министр обороны" т.н. "днр" игорь гиркин якобы был избит в СИЗО украинским военным из "Азова", куда его поместил московский суд до 18 декабря по подозрению в призывах к экстремизму.

Информацию соответствующего содержания начали распространять российские пропагандистские telegram-каналы, вместе с фотографией якобы избитого гиркина.

В частности они сообщают, что террорист (которого называют по одном из его вымышленных имен "рунов") был доставлен в СИЗО вместе с украинскими военнопленными из Мариуполя.

Также сообщается, что нападение на преступника было совершено, когда тот вышел на прогулку, при этом пропагандисты предполагают, что это произошло по отмашке администрации СИЗО.

"Видимо, рунов никогда не выйдет из СИЗО", — говорит автор сообщения.

Напомним, что игоря гиркина арестовали в июле 2023 года и обвиняют в призывах к экстремизму, за что ему грозит до 5 лет тюрьмы. Террорист неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием, но вину по-прежнему отрицает. Также отметим, что в Нидерландах осенью 2022 года гиркина и еще нескольких человек приговорили к пожизненному заключению по делу о крушении самолете рейса MH17 в 2014 году.