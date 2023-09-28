"Куплю квартиру - А я землю в Одессе получу": россияне показали, за что воюют в Украине на самом деле (видео)

Пропаганда рассчитана на то, чтобы мобилизовать как можно больше людей для войны

Россияне распространяют в сети "мотивационные" ролики для оккупантов, на которых солдаты мечтают обзавестись землей в Одессе и квартирой в Киеве. Россияне утверждают, что они якобы воюют за "свои земли".

Ролики активно распространяют пропагандистские российские Telegram-каналы и другие ресурсы. А авторство видео принадлежит пункту отбора на военную службу по контракту в оккупированном Симферополе.

На кадрах два российских военных сидят на фоне моря и один заявляет, что после войны останется в Одессе. По его словам, вся родня его из этих земель, и он намерен "вернуться домой". Но прельщают оккупанта не родственные связи и живописные пейзажи, а участок земли, который ему дадут в качестве "дальневосточного гектара", ведь их в первую очередь раздают участникам так называемой "сво".

Его собеседник напомнил, что тот мобилизованный и его скоро якобы отправят домой. На что любитель Одессы заявил, что намерен служить "до победы, до Берлина, как дед завещал". Стоит отметить, что россияне не прекращают обстреливать Одессу и область дронами и ракетами, уничтожая пустующие здания и хранилища с зерном.

Это не первое подобное видео. Ранее в сети появился ролик, на котором оккупант мечтает купить квартиру на Печерских холмах в Киеве и перевезти туда семью, но для начала нужно "вернуть Киев". Второй оккупант ему отвечает, что это крутой район и у него там живет тетя. Напомним, что обломок российской ракеты разрушил в Киеве несколько зданий, а в больницу попал ребенок.

В сети ролики, которые рассчитаны на привлечение людей к мобилизации, высмеяли. Особенно насмешила фраза о том, что оккупанты хотят "дойти до Берлина". Также украинцы отметили, что даже для пропагандистских роликов россияне не смогли найти красивых актеров, вместо этого на видео "беззубый алкаш". А также оккупантам не забыли напомнить про цены на квартиры в Одессе и ситуацию с валютой у них в стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Латвия усиливает штрафы для российской пропаганды. В стране не поддерживают лозунги в поддержку войны в Украине.