росія хоче мобілізувати 450 тис. осіб: Буданов пояснив, чому боятися не варто

Мобілізація в рф не припинялася з минулої осені

За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, російська влада планує мобілізувати для війни проти України ще до 450 тисяч осіб. Проте боятись цього не варто.

Про це він говорив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. За словами Буданова, кремль не наважився оголосити мобілізацію минулої зими та розглядає можливість зробити це цієї осені.

"Цього не варто так сильно боятися, бо чомусь у нас усі вважають, що була лише мобілізація минулої осені, коли призвали близько 350 тисяч, але це неправда. Далі продовжилася прихована мобілізація і щомісяця росія призивала від 20 до 22 тисяч", — пояснив глава ГУР.

Таким чином, додав він, з початку 2023 року в росії було мобілізовано щонайменше 160 тисяч людей. Крім того, чим більше хвиль мобілізації буде в рф — тим нижчою буде якість їхньої підготовки та контингенту загалом.

"Нічого страшного, як бачите, не трапилося. І ті 450 тисяч, якщо наважаться, утилізує українська земля", — резюмував Кирило Буданов.

Як повідомляв "Телеграф", мобілізація — єдине, що суттєво підняло рівень тривожності в російському суспільстві відтоді, як їхня країна розпочала повномасштабну війну в Україні. Про це свідчать дані опитування росіян.