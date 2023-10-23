В Украине снижают призывной возраст: резоны ВСУ и последствия для демографии

Несмотря на большое количество добровольцев, на фронте все еще не хватает молодых бойцов

В Украине идет вторая очередь общей мобилизации населения и средний возраст бойцов в ВСУ сегодня составляет 40 лет. По мнению экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, это негативно влияет на эффективность украинских войск, и пришло время для молодежи. Одной из причин такого положения дел является то, что за 20 месяцев войны резервы молодых добровольцев и контрактников иссякли, а призывать на фронт ребят до 27 лет военкоматам не разрешает закон.

Решением проблемы могло бы стать снижение минимального призывного возраста до 25 лет для тех, кто не имеет военного опыта. Более того, соответствующий закон с подачи правительства был принят парламентом еще 30 мая 2023 года, однако за почти полгода так и не был подписан президентом.

"Телеграф" выяснял, какие факторы могут влиять на решимость Владимира Зеленского в этом вопросе, и к каким последствиям в будущем может привести массовая отправка молодежи в армию.

Запрос на молодежь растет

Говоря о необходимости привлечения к боевым действиям призывников младшего возраста, британский политик апеллировал к более высокой эффективности юношей по сравнению с бойцами среднего и старшего возраста. В частности, речь шла о большей физической выносливости и способности к быстрому обучению, когда необходимо осваивать современную военную технику.

Несмотря на то, что часть украинского общества предложение Уоллеса возмутило (ведь то, что для него безликая "боевая единица", для украинцев — цвет нации), в командовании ВСУ с позицией британца соглашаются. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, представители Генштаба обращались к правительству и парламенту с просьбой поддержать соответствующие изменения в законе.

"Когда мы рассматривали этот законопроект в комитете, проводили дискуссии при участии командования ВСУ. Военные просили вернуться к старым нормативам, которые действовали у нас раньше и действуют в других странах мира. В результате закон поддержали и я считаю, что это верное решение. Информации о том, почему он пока не вступил в силу, у меня нет", — отметил нардеп в комментарии "Телеграфу".

О дефиците защитников говорят и в военкоматах. Ситуация складывается странная: мужчины 18-25 лет являются призывниками, но не военнообязанными. То есть, для службы в срочной армии могут быть призваны, а воевать только по собственному желанию. Загвоздка в том, что во время войны призыва на срочную службу нет, поэтому эта категория граждан вообще не привлекается государством для повышения обороноспособности страны.

По словам пресс-секретаря Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, сегодня каждый должен понимать, что идет война на уничтожение украинского народа, поэтому именно победа должна быть наибольшим приоритетом украинцев.

"Если изменения будут приняты, мы будем их выполнять. Конечно же, сегодня наблюдается недостаточное количество граждан, которые хотят и могут защищать свою страну. В Украине большое количество тех, кто имеет право на отсрочку, и тех, кто непригоден (или ограниченно пригоден) по состоянию здоровья. Если будет сокращаться перечень оснований для предоставления отсрочки, будет сокращаться количество забронированных граждан или призывной возраст — страна получит дополнительный мобилизационный ресурс", — объясняет Истомин в комментарии "Телеграфу".

Если украинские военные в большинстве своем сходятся во мнениях относительно необходимости снижения призывного возраста, то их коллеги из армий других государств имеют альтернативные взгляды на ситуацию, которая разворачивается на российско-украинской войне.

В частности, военный аналитик, офицер ВС Азербайджана Агиль Рустамзаде, отвечая на тезис Бена Уоллеса о якобы преимуществе российской армии именно в молодых кадрах личного состава, заявил, что "зеркалить" действия врага — не лучшая идея для Украины.

"Даже военные не до конца осознали уникальность этой войны. А уникальность ее в том, что более слабое государство воюет с более сильным. И симметричные способы ведения боевых действий, когда ВСУ мобилизует определенное количество людей, это приводит к тому, что ваш противник мобилизует вдвое больше. Это глухой, самоубийственный путь увеличения боевых возможностей, я сторонник того, что людей, которые могут что-то производить, разрабатывать, много зарабатывать, должны оттаскивать в тыл, а не забирать в армию.

Человек, который ежемесячно вкладывает в оборону 10 тысяч долларов, будет таким же эффективным, как три солдата на поле боя. Вам нужно очень много массового оружия: дроны, ракеты, снаряды. Вам нужно воевать асимметрично: не числом. Мы живем в XXI веке, у людей совсем другое мировоззрение и не каждый человек может убивать и не каждый может воевать", - отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Причины задержки и последствия принятия

Интересно, что, принимая законопроект о снижении призывного возраста, парламент продемонстрировал решительность и проголосовал изменения конституционным большинством голосов, тогда как президент Украины не готов поставить свою подпись на этом документе уже в течение пяти месяцев.

По каким причинам глава государства затягивает процесс, неизвестно, однако одним из мотивов может быть нежелание навлечь на себя гнев украинцев. По словам политолога Владимира Цыбулько, если Зеленский все же планирует баллотироваться на второй срок, такие решения могут сыграть против него.

Уменьшение призывного возраста для тех, кто не имеет военного опыта, в первую очередь коснется молодежи, которая является электоратом действующей власти. Скорее всего, глава государства руководствуется не логикой военных интересов, а следующих выборов, поэтому решение дается сложно, говорит политолог.

"С другой стороны, современная война — не о рытье окопов со стрелковым оружием в руках, это о технологиях, позволяющих увеличить дистанцию между нашим бойцом и врагом и уменьшить количество потерь. Сейчас в Украине очень активно работают не только над созданием собственных БПЛА и получением другой современной техники, но и над подготовкой кадров, которые будут ими управлять. В этом смысле молодежь действительно будет более эффективной, ведь они быстро учатся, хорошо разбираются в технике, нестандартно мыслят и имеют быструю реакцию. Иными словами, не нужно думать, кого нам больше жаль — молодого или старого, следует думать, как эффективно задействовать обоих и не потерять ни одного", — отмечает Владимир Цыбулько в комментарии "Телеграфу".

Какой бы высокотехнологичной ни была война, потерь на ней избежать не удастся. И хотя доподлинно неизвестно, сколько украинских защитников погибли в ходе боевых действий, очевидно, что это уже нанесло огромный ущерб генофонду нашей страны. Если добавить к этому отток за границу миллионов молодых женщин с детьми (40% из которых, по данным опросов, могут не вернуться на Родину), ситуация с восстановлением населения в стране выглядит крайне плачевной.

Несмотря на то, что отечественные демографы не первый год говорят о демографическом кризисе, который в последние 30 лет только набирает обороты, их позиция в вопросе мобилизационных процессов совпадает с мнением военных. По словам заместителя директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александра Гладуна сегодняшняя ситуация на фронте требует от военных решительных действий.

"Я не знаю, сколько 25-летних и 45-летних должно быть на каждый километр фронта, но я точно знаю: если страны не будет, демография уже не будет никого не интересовать. Жить под оккупацией захотят далеко не все, половина просто уедет. Разумеется, что потеря молодых людей — это очень больно для любого государства, но сейчас стоит вопрос выживания нашей страны, поэтому все же следует довериться стоящим на страже военным, которые лучше знают, что нужно для нашей защиты", — говорит ученый в комментарии " Телеграфу».

Сегодня до 25% населения Украины составляют люди возрастной категории 60+, что свидетельствует о старении нации. Но, если в Европе подобные тенденции не создают особых проблем за счет более низкого уровня смертности, более длительного периода трудоспособности населения и трехуровневой пенсионной системы, то для Украины они губительны.

Восстанавливать население путем возвращения беженцев и повышением уровня рождаемости после войны придется долго, к тому же для этого высшему политическому руководству страны придется разработать комплексный подход, считает Александр Гладун.

"Первым и главным вызовом станет восстановление экономики и повышение уровня жизни, что будет стимулировать украинцев активнее возвращаться из-за границы и легче решаться на рождение детей. Еще одним способом улучшить демографическую ситуацию может быть миграционная политика, направленная на расширение рынка труда для иностранцев, которые смогут оставаться здесь на постоянной основе.

Другое дело, что после войны уровень жизни у нас вряд ли быстро повысится, поэтому будут ехать к нам мигранты из беднейших стран — азиаты и африканцы. Важно грамотно подойти к процессу их интеграции в украинское общество (курсы изучения украинского языка, истории, культуры), ведь мигранты могут способствовать не только развитию экономики и повышению демографии, но и привести к росту уровня преступности или обострению межэтнических и межрелигиозных конфликтов, как сейчас происходит в Германии и Франции", — говорит эксперт.