Отсрочки от мобилизации в Украине не существует: адвокат объяснила почему

Адвокат рассказала, как законно оформить отсрочку от мобилизации

В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Но некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от службы в армии.

О том, что такое рассрочка и что она дает, рассказала адвокат Полина Марченко. По ее словам, получить отсрочку от мобилизации во время военного положения достаточно трудно.

Адвокат пояснила, что в Украине ни одним нормативно-правовым актом не утвержден такой документ, как отсрочка. Статья 23 Закона Украина "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет четкий перечень лиц, которые могут быть освобождены от мобилизации в период военного состояния. Все эти лица могут получить и отсрочку от мобилизации, но зависит это от военкоматов.

Оформляется отсрочка в ТЦК СП и в каждом регионе свои правила на усмотрение руководителей этого органа.

"Отсрочка — это документ, который письменно подтверждает, что человек освобожден от мобилизации. Его выдают центры комплектации, но не все. Если вы отец троих детей, вам оформят отсрочку", — сказала Полина Марченко.

Но освобождение от мобилизации — это временное явление. Как только старшему ребенку исполняется 18 лет, то мужчина снова пригоден к мобилизации. Поэтому некоторые региональные ТЦК придумали такой документ как отсрочка, чтобы контролировать, когда военнообязанный снова может стать пригоден к мобилизации.

"Человеку выдается бумажка, что он вроде как и освобожден от мобилизации по закону, но на определенный срок. Если хотите продолжить, придите еще раз. Но отсрочка оформляется быстро, если РТЦК нормальный. К примеру, в Шевченковском ТЦК (в Киеве — ред.) мы оформляли отсрочку три месяца, хотя все документы были на руках. Это не нормально", — подытожила адвокат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что такое боевая повестка и когда ее вручают. Адвокат объяснила, что грозит за неявку в военкомат по такому документу.