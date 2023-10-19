Берут ли в армию таких мужчин? Адвокат развенчала популярный миф о мобилизации

Отсрочку от мобилизации имеют четко очерченные законом категории военнообязанных

Вокруг продолжающейся мобилизации в Украине бурлит немало мифов. Среди них — блокировка карт уклоняющимся от мобилизации. Однако есть и другие мифы, касающиеся мужчин, у которых есть дети.

Об особенностях мобилизации многодетных родителей и мужчин, самих воспитывающих ребенка, рассказала ТСН адвокат Марина Бекало. В большинстве своем мифы касаются тех, у кого на содержании трое детей.

Многодетные родители, или те у кого жена беременна третьим ребенком

Адвокат отметила, что законодательство дает право на отсрочку для тех мужчин, у которых на иждивении трое и более несовершеннолетних. Это могут быть не только родные дети, но и дети жены от предыдущих отношений, если биологический отец не исполняет обязанности и не платит алименты или исчез/умер. Следовательно, представление, что нерожденный третий ребенок дает отсрочку от мобилизации — миф, ведь на содержании мужа находится жена, а не ребенок.

Также миф, что нужно быть биологическим отцом троих детей (разведенным), чтобы не мобилизоваться. Отсрочка предоставляется только при подтверждении обеспечения, то есть отсутствии задолженности по алиментам. Также для тех, у кого родился третий ребенок после октября 2022 года, адвокат развенчала слухи о статусе уклоняющегося — в случае реализации законного права на отсрочку, имея документальное подтверждение военнообязанный не может нести уголовную ответственность.

Родители, самостоятельно воспитывающие детей

Еще один миф – отсутствие мобилизации после развода, если ребенка воспитывает отец. Отсрочка предоставляется только в случае смерти матери, исчезновения или лишения родительских прав, ведь в других случаях мужчина не считается самостоятельно воспитывающим ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал об усилении мобилизации в Украине осенью. Отдельное увеличение количества мобилизованных не планируется, ТЦК проводят поточную работу, утверждает представитель президента в Верховной Раде и член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.