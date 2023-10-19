Чи беруть до армії таких чоловіків? Адвокатка розвінчала популярний міф про мобілізацію

Відстрочку від мобілізації мають чітко окреслені законом категорії військовозобов'язаних

Навколо триваючої мобілізації в Україні вирує чимало міфів. Серед них — блокування карток ухилянтам від мобілізації. Однак є й інші міфи, які стосуються чоловіків у яких є діти.

Про особливості мобілізації багатодітних батьків та чоловіків, що самі виховують дитину розповіла ТСН адвокатка Марина Бекало. Здебільшого міфи стосуються тих, у кого на утриманні троє дітей.

Багатодітні батьки аби ті в кого дружина при надії третьою дитиною

Адвокатка зазначила, що законодавство дає право на відстрочку для тих чоловіків, у яких на утриманні троє та більше неповнолітніх. Це можуть бути не тільки рідні діти, а й дійти дружини від попередніх сосунків, якщо біологічний батько не виконує обов'язків та не платить аліменти чи зник/помер. Відтак, уявлення, що ненароджена третя дитина дає відстрочку від мобілізації — міф, адже не утриманні чоловіка перебуває дружина, а не дитина.

Також міф, що треба бути біологічним батьком трьох дітей (розлученим), аби не мобілізуватися. Відстрочка надається тільки за умови підтвердження утримання, тобто відсутності заборгованості за аліментами. Також для тих, у кого народилася третя дитина після жовтня 2022 року адвокатка розвінчала чутки про статус ухилянта — в разі реалізації законного права на відстрочку, маючи документальне підтвердження військовозобов'язаний не може нести кримінальну відповідальність.

Батьки, що самостійно виховують дітей

Ще один міф — відсутність мобілізації після розлучення, якщо дитину виховує батько. Відстрочка надається тільки у випадку смерті матері, зникнення чи позбавлення батьківських прав, адже в інших випадках чоловік не вважається таким, що самостійно виховує дитину.

Раніше "Телеграф" розповідав про посилення мобілізації в Україні восени. Окреме збільшення кількості мобілізованих не планується, ТЦК проводять поточну роботу, стверджує представник президента у Верховній Раді та член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.