Як мобілізація вплинула на ринок праці: де найбільше не вистачає робочих рук

Вільних вакансій стає дедалі більше

Загальна мобілізація, яка продовжується в Україні з початку повномасштабної війни росії проти України, негативно позначилася на ринку праці. У деяких галузях виник дефіцит кадрів.

Кількість вакансій досягла максимуму з повномасштабного вторгнення. "Телеграф" розпитав про ситуацію експертів.

"На жаль, активізація мобілізації лише посилює нестачу робочих рук. Девелопери не вперше стикаються з дефіцитом кадрів, але зараз ситуація, мабуть, найсерйозніша. За даними столичних забудовників, чисельність співробітників, які з початку повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ, становить від 25% до 60% від загальної кількості співробітників-чоловіків", — розповіла директор з управління персоналом компанії Alliance Novobud Олександра Качан.

Вона додала, що потреби у працівниках тільки зростають, тим більше, що з осені почалося пожвавлення на будівельному ринку. Найзатребуваніші і найдефіцитніші — представники робітничих професій, а також інженери та проектувальники.

Схожа ситуація в інших галузях. Існують складнощі із бронюванням співробітників.

"Мобілізують масово, дуже складно забронювати співробітників, навіть якщо вони є стратегічно важливими для бізнесу. В один день може з'явитися одразу кілька порожніх робочих місць і їх потрібно терміново заповнювати, а з цим є складнощі. Плюс через "страшилки" про мобілізацію люди просто не хочуть офіційно влаштовуватися до штату, тому що вони відразу ж стають "помітними" для військкоматів (підприємства зобов'язані подавати списки військовозобов'язаних співробітників)", — описав ситуацію голова концерну "Ярослав" (до нього входять кілька трикотажних та швейних фабрик та Київський макаронний завод) Олександр Барсук.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Пенсіонерів та декретниць повертають на роботу: дефіцит кадрів змушує компанії експериментувати

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