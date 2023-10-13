Служити будуть усі, а реєстри в цьому допоможуть: заступниця Умєрова назвала найкращий варіант для військовозобов’язаних

Готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання

Під час повномасштабної війни в Україні обов’язок кожного громадянина — захищати свою Батьківщину. І зробити це доведеться кожному з нас. Проте багато хто до сьогодні намагається всіма можливими способами уникнути мобілізації.

Про це в п’ятницю, 13 жовтня, в ефірі телемарафону сказала нова заступниця міністра оборони Рустема Умєрова Наталія Калмикова. За її словами, йдеться про сотні тисяч людей, які з тих чи інших причин ховаються від служби, а наша Держава зараз дуже потребує захисту.

"На жаль, дуже багато людей, це вимірюється у десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання", — сказала вона.

Калмикова поки що тільки натякнула про підготовку до внесення змін до нормативно-правових актів, але які роду будуть правки, вона не уточнювала.

"Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документи, які регулюють облік військовослужбовців. Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК і СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді слідують за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення", — додала заступник міністра оборони.

Також вона наголосила, що навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов’язаних, держава зможе її знайти в інших реєстрах. Найкращим варіантом, на її думку, є добровільна явка. Людина може сама знайти той підрозділ, у якому хоче служити та мобілізуватися.

Детальніше про мобілізацію, повістки та військову медкомісію читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, видачу повісток на вулиці та брехню роспропаганди: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату, ч.II.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Адвокат Марина Бекало пояснила, в якому разі стане можливий виклик до ТЦК та СП телефоном або електронною поштою.