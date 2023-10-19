Как мобилизация отразилась на рынке труда: где больше всего не хватает рабочих рук

Свободных вакансий становится все больше

Всеобщая мобилизация, которая продолжается в Украине с начала полномасштабной войны россии против Украины, негативно отразилась на рынке труда. В некоторых сферах возник дефицит кадров.

Количество вакансий достигло максимума с момента полномасштабного вторжения. "Телеграф" расспросил о ситуации экспертов.

"К сожалению, активизация мобилизации лишь усугубляет нехватку рабочих рук. Девелоперы не впервые сталкиваются с дефицитом кадров, но сейчас ситуация, пожалуй, самая серьезная. По данным столичных застройщиков, численность сотрудников, с начала полномасштабного вторжения вставших в ряды ВСУ, составляет от 25% до 60% от общего количества сотрудников-мужчин", — рассказала директор по управлению персоналом компании Alliance Novobud Александра Качан.

Она добавила, что потребности в работниках только растут, тем более что с осени началось оживление на строительном рынке. Самые востребованные и дефицитные — представители рабочих профессий, а также инженеры и проектировщики.

Похожая ситуация и в других отраслях. Существуют сложности с бронированием сотрудников.

"Мобилизуют массово, очень сложно забронировать сотрудников, даже если они стратегически важны для бизнеса. В один день может появиться сразу несколько пустых рабочих мест и их нужно срочно заполнять, а с этим есть сложности. Плюс из-за "страшилок" о мобилизации люди просто не хотят официально устраиваться в штат, потому что они сразу же становятся "заметными" для военкоматов (предприятия обязаны представлять списки военнообязанных сотрудников)", — описал ситуацию глава концерна "Ярослав" (в него входят несколько трикотажных и швейных фабрик и Киевский макаронный завод) Александр Барсук.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Пенсионеров и декретчиц возвращают на работу: дефицит кадров заставляет компании экспериментировать

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют усилить контроль за военнообязанными. Подробности рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. По ее словам, соответствующие предложения к законопроекту, касающиеся учета военнообязанных, уже подготовлены.