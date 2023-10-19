Пенсионеров и декретчиц возвращают на работу: дефицит кадров заставляет компании экспериментировать

В Украине растет кадровый голод

Вакансий становится больше. По расчетам Центра экономических стратегий украинский рынок труда приблизился к показателям 2021 года. Количество вакансий достигло максимума с момента полномасштабного вторжения. Это 85% показателей спокойного 2021 года. В сентябре на work.ua было размещено около 106 тысяч предложений работы. Это на 3% больше, чем в августе.

Претендентов становится меньше. Их активность более чем на 20% ниже, чем в прошлом году, и на 24% — чем в 2021 году. О дефиците рабочих рук говорят и работодатели, с которыми пообщался "Бизнес-телеграф". Людей не хватает настолько, что компании уже включили "план "Б" и ищут рабочих не только на рынке труда, но и в резерве".

"Бизнес-Телеграф" узнал, как компании решают кадровые проблемы.

Куда исчезли люди

Большинство работодателей, с которыми пообщался "Бизнес-Телеграф", говорят о кадровом дефиците, который "нарастает с каждым днем".

Высококлассных специалистов всегда не хватало. Но вторжение этой ситуации ухудшилось. "Во-первых, мобилизация. Во-вторых, увеличилась прослойка тех, кто работает по принципу "тяп-ляп и бегом за границу". У нас сегодня остался скелет станочников, а что будет дальше — вопрос открытый", — говорит руководитель деревообрабатывающего. предприятия ВХСМ (Львовская область) Ирина Мацепура. То есть, помимо мобилизации, причина кадрового голода, по ее мнению, "беженцы-гастарбайтеры", которые ищут, где лучше. Они то возвращаются домой и устраиваются на работу здесь, то снова отправляются в путешествие.

И все же главная проблема – мобилизация. "К сожалению, активизация мобилизации лишь усугубляет нехватку рабочих рук. Девелоперы не впервые сталкиваются с дефицитом кадров, но сейчас ситуация, пожалуй, самая серьезная. По данным столичных застройщиков, численность сотрудников, с начала полномасштабного вторжения вставших в ряды ВСУ, составляет от 25% до 60% от общего количества сотрудников-мужчин", — говорит директор по управлению персоналом компании Alliance Novobud Александра Качан. При этом потребности в работниках, по ее словам, только растут, тем более что с осени началось оживление на строительном рынке. Самые востребованные и дефицитные — представители рабочих профессий, а также инженеры и проектировщики.

Похожая ситуация и в других отраслях. "Мобилизуют массово, очень сложно забронировать сотрудников, даже если они стратегически важны для бизнеса. В один день может появиться сразу несколько пустых рабочих мест и их нужно срочно заполнять, а с этим есть сложности. Плюс из-за "страшилок" о мобилизации люди просто не хотят официально устраиваться в штат, потому что они сразу же становятся "заметными" для военкоматов (предприятия обязаны представлять списки военнообязанных сотрудников)", — говорит глава концерна "Ярослав" (в него входят несколько трикотажных и швейных фабрик и Киевский макаронный завод) Александр Барсук.

Мобилизация действительно стала для бизнеса большим испытанием, поскольку планирование стало невозможным. "Люди уходят на фронт, спонтанно появляются вакансии, иногда десятки или сотни, и желательно заполнить их максимально быстро, что в нынешних реалиях сделать практически нереально", – отметил руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Родион Колышко.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" мобилизовано более 2600 сотрудников. "Есть ключевые позиции, на которые мы берем замену. В первую очередь предлагаем их работникам предприятия — предоставляем возможность развиваться и зарабатывать больше. Но есть и такие, которые сохраняются как вакантные до полного возобновления работы всех подразделений (сейчас 12 000 специалистов работает в режиме полного) дня, часть — в вынужденном простое)", — ответила пресс-служба компании по запросу БТ.

Есть и другие причины всплеска роста вакансий. "Количество вакансий растет из-за того, что рабочие места массово пустеют. Плюс с осени этот процесс наложился традиционным сезонным фактором. Хотя в стране и идет война, бизнес все же работает, кто-то расширяется, появляются новые проекты. Но новых вакансий в этом году в 2,5 раза меньше, чем, например, в 2021-м. Это говорит о том, что предложение на рынке генерируется прежде всего "старыми" рабочими местами, которые увольняются из-за мобилизации и текучести персонала", — пояснил Колишко.

И новые, и "старые" вакансии сейчас действительно заполняются с большим трудом. Причин много. Это та же мобилизация, массовый отток беженцев за границу, нежелание мужчин призывного возраста устраиваться официально работать и т.д. "Сейчас в остром дефиците строители, водители, специалисты по логистике, работники сферы обслуживания, врачи, учителя. Как видим, часть этих специальностей традиционно "мужской" и по ней очень сильно бьет мобилизация. Трудно подсчитывать количество резюме от специалистов, которых на рынка труда сейчас просто нет", — говорит Колишко.

Офисный персонал, маркетологи, рекламисты, бухгалтеры и другие часто, напротив, не могут найти работу. Хотя высококлассные специалисты востребованы и в этих сегментах.

Пенсионеры, инвалиды, студенты, мамочки

Бизнес уже начал "кадровые эксперименты". "Предприятие не может просто остановиться, потому что некому работать. Нужно искать людей. Мы убрали на время высокотехнологичное оборудование из некоторых цехов, и вернули старое. А вместе с ним и работников-пенсионеров, умеющих на нем работать", — говорит Александр. Барсук из концерна "Ярослав".

Пенсионеры стали привлекательными рабочими для многих компаний. "Мы за счет пенсионеров закрываем основные кадровые потребности. Люди соглашаются работать, несмотря на невысокие зарплаты, к тому же по отношению к ним нет рисков мобилизации", — говорит и руководитель коммунального предприятия "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко.

Компании вдруг поняли, что многие из пенсионеров еще полны сил и готовы выкладываться на работе на 100%. К тому же, их зарплаты аппетиты ниже, чем у младших претендентов, поскольку пенсионеры получают еще и пенсии, и в итоге готовы работать даже за минималку.

Выросло количество работодателей, которые привлекают людей с инвалидностью. Согласно законодательству, компании обязаны принимать в штат определенную "квоту" инвалидов, государство дает льготы по налогам за трудоустройство таких людей. Но недавно бизнес не спешил оформлять украинцев с инвалидностью в штат.

Теперь тенденции меняются.

"Многие компании берут на работу людей с инвалидностью, закрывая таким образом часть потребностей в персонале. В Украине таких граждан уже около 3 млн. Многие хотят и могут работать, это тот резерв, который бизнес будет привлекать и дальше", — отметил Колишко. Остальные смотрят на молодежь непризывного возраста. По словам Александры Качан, в Alliance Novobud возлагают большие надежды на молодых специалистов, а также на возвращающихся с фронта ветеранов.

Некоторые компании готовятся вызвать на работу женщин по декретным отпускам. "Сейчас Конфедерация и Федерация работодателей, представители предприятий ведут переговоры с местными властями о возможности возобновления работы детских яслей. Их можно открывать там, где есть промышленные зоны, компании готовы обеспечивать транспортное сообщение. Все же три года декретного отпуска — это много, особенно в войну. Некоторые женщины готовы выходить на работу раньше", — говорит Родион Колишко.

Ясли в Украине давно не работают. Раньше детей у ясли можно было оформить с 8-9 месяцев, тогда как в обычные детсады их берут с 3 лет, в крайнем случае в виде исключения могут принять с 2,5 лет.

Что будет с зарплатами

По логике, если на рынке так остро не хватает специалистов, следующим этапом должен стать рост зарплат.

Готовы ли работодатели платить больше? Не все. "Повышение зарплат в частном секторе идет не систематически и часто не перекрывает даже инфляцию", — отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Родион Колишко добавляет, что многие компании постепенно повышают зарплаты, но не существенно – на 5-10%.

В строительстве небольшой рост есть. Александра Качан говорит, что в целом в области зарплаты пока только "выровнялись" после спада в 2022 году. "С марта 2023 года, когда удалось перезапустить работу всех цепочек строительства, уровень оплаты строящих и продающих жилье выровнялся. С сентября наблюдается активизация на рынке новостроек, и это отражается на уровне зарплат тех, кто получит от выработки", — рассказала она.

Некоторые компании повышают оклады более существенно. Барсук отмечает, что в концерне "Ярослав" зарплаты увеличились на 20%. Планируют еще повысить: до конца этого года и следующего.

Некоторые говорят, что не могут. Ирина Мацепура из деревообрабатывающего предприятия ВХСМ отмечает, что им зарплату повышать особенно не из чего, поскольку бизнес переживает не лучшие времена. "В следующем году запланировано увеличение официальной минимальной зарплаты, средняя зарплата у нас по области – 15 000. Но у нас нет возможности поддерживать даже такую планку, а это значит, что мы первыми рискуем попасть в поле зрения налоговой", — сетует Мацепура.

Впрочем, на ситуацию с поиском персонала щедрость работодателей сейчас кардинально не влияет. На дефицит жалуются как повышающие оклады, так и те, кто их заморозил.