Работа уже не нужна? На рынке труда в Украине отмечают интересную тенденцию

Хотя работы не так много как прежде, похоже ее хватает

По итогам сентября украинские работодатели опубликовали 105809 предложений работы. Это самое большое количество вакансий на рынке труда с начала полномасштабного вторжения.

Такие данные приводит сервис поиска работы Work.ua, по данным которого, в сравнении с августом число вакансий увеличилось на 3%. При этом они отмечают ряд интересных тенденций.

Как и прежде, в пятерку областей с самым большим количеством вакансий вошли Киевская (34 574), Днепропетровская (10 153), Львовская (9 994), Одесская (7 092) и Харьковская (3 852). Лидером по темпам роста числа предложений работы стала Черновицкая (+6%, по сравнению с августом 1 905 вакансий). Компанию ей составляют Ровенская (+5%, 2275), Кировоградская (+4%, 1237), Полтавская (+4%, 2741) и Киевская области (+4%, 34 574).

В каких областях рынок труда уже восстановился

Где больше шансов найти работу

Чаще всего работу предлагают в таких категориях, как:

сфера обслуживания — 20 172 вакансий, прирост по сравнению с августом +4%;

рабочие специальности, производство — 19 685 вакансий, также рост 4%;

продажа, закупка — 13 768 (+2%);

розничная торговля — 12 836 (+3%);

гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 11 300 (+4%);

логистика, склад, ВЭД — 10 944 (+8%);

медицина, фармацевтика — 6672 вакансий.

Также в Work.ua отмечают тенденцию к росту специалистов по маркетингу из-за грядущего пика продаж, традиционно приходящегося на конец года — это "Черная пятница", Рождество и Новый год. Поэтому количество вакансий в категории "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5% в сравнении с августом (до 5 745 вакансий).

Также возросло количество предложений работы в категориях "Рабочие специальности, производство" (19 685, +4%), "Логистика, склад, ВЭД" (10 944, +8%), "Бухгалтерия, аудит" (6788, +4%), "СМИ, издательство, полиграфия" (1 911, +8%).

Топ-10 вакансий по их приросту

Что до конкретных специальностей, то ищут:

SMM-специалист — 240 вакансий;

мастер шиномонтажа — 132;

моторист — 139;

составитель — 180;

копирайтер — 202;

сервисный инженер — 322;

упаковщик — 874;

управляющий магазином — 170;

промоутер — 178;

комплектовщик — 2933.

Зарплаты растут медленно и не везде

Хотя в сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17500 грн, во многих регионах страны она растет. Так, среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+725 грн до 20 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 000 грн) и Харьковской (+1 000 грн до 17 000 грн). Заметим, что с начала 2023 г. средняя зарплата в этих областях выросла на 13%.

Самый больший рост оплаты труда фиксируется в категориях:

с 23 500 грн до 25 000 грн — "Транспорт, автобизнес";

с 18 950 грн до 20000 грн — "Страхование";

с 18 500 грн до 19 500 грн — "Красота, фитнес, спорт";

с 18 800 грн до 19 500 грн — "Администрация, руководство среднего звена";

с 18 000 грн до 19 000 грн — "Дизайн, творчество";

с 16 000 грн до 17 000 грн — "Логистика, склад, ВЭД".

Должности с высокими зарплатами (не руководящие, не с ИТ):

52 500 грн — медиабайер;

45 000 — водитель-международник;

40 000 — бизнес-аналитик;

40 000 — эндодонтист;

37 500 — рихтовщик;

35 000 — риелтор.

Традиционно самый маленький доход (до 10 000 грн) имеют консьерж, уборщик, санитар.

"От месяца к месяцу количество искателей сокращается. Работодателям труднее закрывать вакансии. Выхватить "бриллианты" на рынке труда становится все труднее. Работодатели реагируют на дефицит кадров тем, что охотнее рассматривают на вакансии людей без опыта студентов. Это означает, что компаниям придется больше инвестировать в повышение квалификации, развитие работников, освоение новых технологий, которые будут делать бизнес более эффективным", — отмечают в Work.ua.

Число отзывов на работу у украинцев падает

При этом рост числа вакансий и уменьшение количества искателей приводит к низкой конкуренции. В сентябре среднее количество отзывов на одну вакансию было самым низким с начала полномасштабного вторжения. Особенно остро дефицит кадров испытывает бизнес, ищущий офлайн-работников.

Заметим, что как подчеркнули в сервисе, украинцы все чаще ищут работу в сети, и потому могут оказаться жертвами мошенников. Последнего можно избежать, если знать основные уловки аферистов.