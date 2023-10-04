Как не попасться на удочку мошенников: Топ-11 схем афер с работой в украинском сегменте интернета

К уже известным схемам добавляются все новые

Пока в Украине, по словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, падает безработица, граждане активно ищут работу, вакансий на которую стало меньше. Все это способствует увеличению числа мошенничеств при поиске работы, которые можно распознать по массе стандартных манипуляций.

Об этом сообщает сервис поиска работы Work.ua, выделяя 11 признаков и типичных ситуаций, по которым можно распознать обман в сети. Среди них:

1) объявления с обещанием легкого трудоустройства и огромной зарплаты вроде: "В Украине полно вакансий, где даже новичкам платят от 1000 долл., без опыта работы, необязательно хорошее резюме и высшее образование. Зашли, полистали, выбрали вакансию и работаете себе в кайф. Подписывайтесь и получайте хорошие деньги, даже если ничего не умеете".

Цель таких объявлений — быстро привлечь подписчиков для последующей продажи канала, потому никакой работы через них не найти;

2) нужны работники с "трудовой этикой" — на телефон может прийти сообщение с обещанием работы от 500 до 2000 гривен в день. Текст сообщения предлагает работу от некого регионального менеджера, ищущего сотрудников на неполный рабочий день для выполнения простых задач, с хорошими личными качествами и трудовой этикой.

Обязательное условие – связаться с работодателем через указанный адрес, который на деле является способом получить персональные данные для дальнейших действий мошенников.

3) реклама через Telegram-канал – человеку предлагают работу по размещению рекламных объявлений с оплатой от 50 гривен за каждое объявление с личного аккаунта. Тех, кто отзывается на объявление, необходимо переадресовывать работодателю, вот только денег за рекламу платить никто не будет, "работодатель" просто разрывает связь со своим "сотрудником".

4) карта нужного банка для оплаты работы – кандидату на работу предлагают оформить банковскую карту для выплаты зарплаты, но на деле его хитростью обязывают стать клиентом банковского учреждения. Никакой работы и зарплаты он, естественно, не получает.

5) взносы за курсы повышения квалификации или страховой взнос – в ходе поиска работы находится работодатель, готовый трудоустроить кандидата, но говорит, что его квалификация низка и потому следует пройти курсы их повышения или "застраховать" возможные ошибки. И в том, и в другом случае соискатель должен внести деньги, и понятно, что после их уплаты никакой работы он не получит.

6) завышенные зарплаты с разбросом в десятки раз – например, при рекламе будущую зарплату указывают с огромным разбросом, скажем, от 10 до 200 тысяч гривен. Как утверждают в Work.ua, в данном случае это не мошенничество, а способ работодателей привлечь соискателей работы с помощью обещаний платить завышенные зарплаты. Разумеется, платить их с таким разбросом у фирмы просто нет средств, зато привлекает внимание.

Как подчеркнули в сервисе поиска работы, соискатель не теряет деньги, но вряд ли надолго задержится в компании, в которой ему изначально врали. Более реалистичным же при объявлении может оказаться разброс заработной платы, не превышающий коэффициент 3 – например, обещание зарплаты от 15 до 45 тысяч гривен.

7) работа в офисе – будущих сотрудников заманивают высокими зарплатами от 15 000 гривен в неделю и более в качестве менеджера по работе с клиентами, менеджера по обслуживанию, менеджера по продажам и т.д. Опыт не требуют, а "офисы" расположены по всей Украине, преимущественно в больших городах.

На деле речь идет о работе в мошеннических call-центрах по обману украинцев и граждан других стран, и выманиванию у них денег.

8) брачные агентства – за высокую зарплату в 20-60 тыс. грн ищут "переводчика", "оператора чата", "менеджера по работе с клиентами" и т.д. На деле так нанимают сотрудников "брачного агентства", которое выманивает деньги у иностранцев, мечтающих познакомиться с привлекательными украинками.

9) стриминговые сервисы – работодатели обещают высокую зарплату в 30-100 тыс. грн., предлагая вакансии "блогер", "модель", "стример для талантливых и харизматичных девушек и парней". По факту доходы и зарплата будут зависеть от "щедрости" зрителей за создаваемый контент, так что реальный доход может быть меньше обещанного, да и работой в привычном понимании слова это сложно назвать.

10) криптомошенничество – зарплата предлагается в привязке к доллару от 500 у.е., ищут обычно в "финансовые", "консалтинговые", "маркетинговые" агентства "менеджера по работе с клиентами", "менеджера по продажам", "retention-менеджера", "аккаунт-менеджера". Часто используется месседж о международной компании, хотя найти о ней информацию сети невозможно. Также часто требуют знания английского или другого европейского языка.

На деле же по таким объявлениям ищут тех, кто будет звонить украинцам и гражданам других европейских стран и предлагать вложить деньги в биржевые инвестиции, криптовалюту. Иногда "помогают" оформить микрозайм.

11) фейковый рекрутер – новый способ мошенничества был выявлен специалистами Work.ua, когда соискателю работы предлагают общаться с рекрутером в Telegram, где берут с него деньги за трудоустройство. Происходит это потому, что мошенники создают фейковый аккаунт рекрутера, работающего в реальной компании, так что визуально все выглядит весьма солидно.

Как не попасть на удочку мошенников

В Work.ua посоветовали при поиске работы в интернете соблюдать ряд правил, что снизит риск попасться на удочку мошенников:

не перечисляйте деньги за трудоустройство;

ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы;

не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам;

не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах;

внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя соцсетей, с которыми ведете переговоры о работе;

включайте критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывают у вас подозрение или сомнения.

А тем временем дочерние компании американских корпораций все чаще ищут высококвалифицированный рабочий персонал именно в Украине.