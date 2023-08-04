Инклюзивный рынок труда: какие шансы на работу будут иметь украинцы, искалеченные войной

Сайт "Телеграф" разбирался, где ветераны могут овладеть новой профессией

С начала полномасштабной войны в Украине около 200 тысяч наших сограждан получили тяжелые ранения, 10% из которых привели к ампутациям. По данным украинской благотворительной организации Houp Foundation, потерю одной или нескольких конечностей пережили 20 тысяч украинцев, однако немецкий производитель протезов Ottobock называет цифру в 50 тысяч, пишет The Wall Street Journal.

Большинство пострадавших — люди молодого и среднего возраста. После прохождения длительной, сложной реабилитации они столкнутся с новым вызовом — поиском работы. Учитывая прихотливость и несовершенство украинского рынка труда, этот процесс может доставить ветеранам и гражданским, пострадавшим от российского террора немало проблем.

"Телеграф" выяснял, какие шансы на трудоустройство в Украине сегодня имеют люди с особыми потребностями, и стоит ли ожидать перемен к лучшему в вопросе инклюзивности рынка труда после завершения войны.

Трудоустройство ветерана – не благотворительность

Согласно результатам исследования, проведенного в рамках Программы реинтеграции ветеранов IREX в 2021 году, 32% ветеранов АТО/ООС, которым приходилось искать работу после военной службы, испытывали на себе нежелание работодателей нанимать их из-за их статуса. Вероятно, именно поэтому 80% бывших военных предпочитают не указывать в резюме опыт участия в боевых действиях. При этом 28% экс-военных имеют статус безработного.

Следует отметить, что украинское законодательство предусматривает квоту трудоустройства людей с инвалидностью на уровне 4%. На самом же деле, 62% отечественных компаний вообще не имеют опыта работы с ветеранами, не говоря уже о трудоустройстве бывших военных с особыми потребностями.

По подсчетам Министерства по делам ветеранов, по окончании войны особого внимания государства будут требовать не менее 1,5 миллиона граждан, получивших опыт боевых действий. Учитывая низкий уровень инклюзивности рынка труда, можно только представить, с какими трудностями при поисках работы столкнутся те, кто имеет не только статус участника боевых действий, но и ограниченную функциональность в связи с потерей конечностей или других непоправимых последствий для здоровья.

Отсутствие культуры инклюзии в Украине подтверждается низким уровнем трудоустройства людей с инвалидностью в целом, отмечает исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Минветеранов Наталья Калмыкова. В то же время сегодняшние реалии диктуют новые правила, ведь количество таких граждан за последние полтора года значительно возросло и все они нуждаются в создании условий для достойной жизни.

— Поэтому столь важны все инициативы на всех уровнях по обеспечению возможностей для людей с инвалидностью, начиная от программы "Безбарьерность", которая реализуется на государственном уровне с привлечением всех стейкхолдеров, и заканчивая ответственностью каждого работодателя, понимающего, что у него есть возможность зарабатывать именно потому, что этот парень или эта девушка сражались за него на войне. И что затраты на создание условий все же гораздо "дешевле", чем тот вклад, который внесли они.

Трудоустройство ветерана – это не благотворительность. Это трудоустройство человека со специальностью, навыками и опытом. И стигматизация ветеранов по тому или иному признаку в первую очередь унижает их достоинство, но в результате от нее проиграют и работодатели. Ведь количество людей, которые пройдут горнило войны, уже велико, а будет, к сожалению, еще больше, и если не брать на работу ветеранов, возможно, работать будет просто некому. Поэтому нужно не умножать предубеждения, а трудоустраивать защитников, учитывая их особенности , — говорит Наталья Калмыкова в комментарии "Телеграфу".

Правительство делает первые шаги

Чтобы облегчить реинтеграцию воинов после возвращения со службы, правительство внедряет немало проектов и специальных программ, направленных на переквалификацию ветеранов, овладение ими новых профессий и, собственно, стимулирование работодателей брать на работу людей с военным прошлым и особыми потребностями.

В частности, недавно в Министерстве по делам ветеранов анонсировали запуск нового сервиса "Помощник ветерана" в рамках системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Пилотный проект уже начал работу в Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Главной задачей представителей общин, которые будут выполнять функцию помощника ветерана, станет всесторонняя помощь и содействие защитникам и защитницам в полноценной адаптации к мирной жизни: от налаживания быта и взаимопонимания в семье до трудоустройства, реализации проектов собственного бизнеса, обучения новым навыкам, юридической защиты и глобально – работа в контексте диалога конкретного ветерана со своей общиной проживания, трудовым коллективом и государством в целом. Также объектом профессиональной опеки этого специалиста станут и члены семей ветеранов, семей погибших (умерших) ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины", — говорится в сообщении.

Предполагается, что один помощник ветерана сможет предоставлять услуги по поддержке перехода к мирной жизни не более 100 участникам проекта. Максимально в одном сервисном офисе будет работать 20 помощников ветерана, а их зарплата составит в среднем 16 тысяч гривен.

Кроме того, во Львове, Виннице, Днепре и Николаеве открыты Центры ветеранского развития на базах ведущих вузов. В них ветераны и их семьи смогут развивать профессиональные навыки и проходить переквалификацию по специальным образовательным модулям.

Также не стоит забывать, что у ветеранов есть льготы в сфере занятости и трудоустройства. В частности, статьями 12 и 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено, что участники боевых действий имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата и на внеочередное трудоустройство по специальности, в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы

Кроме государственных программ поддержки, в Украине реализуют и общественные проекты по трудоустройству экс-военных. Например, "VeteranHub" (предлагает помощь в овладении новой профессией и поиск работы для ветеранов в разных городах Украины), "Легион АТО" (помощь с реабилитацией и поиском работы, поддержка детей ветеранов), "Работа для ветерана есть" (портал для поддержки работодателей и информирование экс-военных об украинских компаниях, заинтересованных в их трудоустройстве).

До искоренения "феодализма" далеко

В Минветеранов отмечают, что работодатели должны уже сейчас готовиться к массовому возвращению украинских защитников с фронта.

"Прежде всего — должным образом подготовить свои HR-отделы и коллективы предприятий к встрече наших Воинов, обеспечить безбарьерное пространство. Кроме того, следует ориентироваться на экономическую стратегию развития общин, а также на новые профессии, которые будут нуждаться в нашем государстве. Ведь наши ветераны и ветеранки обладают уникальными навыками и опытом, которые станут очень востребованными", — говорит заместитель главы ведомства Светлана Кашенец.

В то же время, по мнению опрошенных Украинским ветеранским фондом работодателей, государство могло бы способствовать найму ветеранов, прежде всего, путем обеспечения переходного периода и реабилитации демобилизованных, а также непосредственным информированием общества о ветеранах как перспективных работниках с уникальным опытом и практическими навыками.

А вот принуждение работодателей трудоустраивать ветеранов по определенному квотированию опрошенные считают неэффективным и нецелесообразным инструментом поощрения.

По словам заместителя главы Минветеранов Светланы Кашенец, к ведомству уже сейчас активно обращаются представители украинских предприятий относительно тренингов по теме коммуникации с людьми, которые недавно участвовали в боевых действиях, адаптации рабочих мест и обеспечения безбарьерного пространства для тех, кто будет иметь физические особенности в результате. ранений.

Изменения в отношении ветеранов подтверждает и исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Минветеранов Наталья Калмыкова. В ходе недавнего опроса, проведенного Фондом среди украинских работодателей, выяснилось, что 13% компаний готовы обеспечивать психологическое сопровождение для поддержки коллег, имеющих опыт участия в боевых действиях, а 6% опрошенных работодателей проводят адаптацию рабочего места под нужды с инвалидностью. Также ветеранам предлагают услуги юридического сопровождения по решению бюрократических вопросов по получению льгот.

Более того, неформальной, но уже существующей опцией при трудоустройстве ветеранов является предоставление им приоритетности на этапе отбора. Такая тенденция прослеживается среди компаний, в деятельности которых преобладающей является техническая и инженерная составляющие, рассказали "Телеграфу" в Ветеранском фонде.

В то же время изнутри ситуация на рынке труда выглядит менее оптимистично. В частности, по словам HR-экспертки и карьерной консультантки Татьяны Пашкиной, с начала полномасштабной войны количество предложений для людей с особыми потребностями ощутимо не увеличилось.

— Есть много компаний, которые готовы или считают, что готовы к этому. Есть компании, которые с этим уже столкнулись и готовящиеся прямо сейчас, но пока это не широкий тренд. В авангарде, конечно, международные компании с более прогрессивной корпоративной культурой. Среди наших работодателей, к сожалению, до сих пор хватает "феодалов", которые считают, что после 45 лет кандидаты впадают в маразм и у них отнимаются конечности, а женщины вообще "второй сорт", ведь они нуждаются в больничных, когда болеют их дети. Нетрудно понять, какое отношение в таких компаниях к перспективе трудоустройства людей с особыми потребностями.

Уверена, что даже через несколько лет после окончания войны, когда инклюзивность при трудоустройстве станет более устойчивым трендом, такие работодатели никуда не исчезнут и будут продолжать обходить "проблемных" кандидатов", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если во время проведения в Украине АТО/ООС работодатели переживали в первую очередь из-за психологического состояния ветеранов и возможных проявлений ПТСР во время работы, то сегодня опыт и наработки в этом аспекте уже есть, а на первое место выходит именно физическая инвалидизация кандидатов на должность. Даже при желании работодателя, адаптировать рабочее место под работника с ограниченными физическими возможностями бывает крайне сложно, отмечает Татьяна Пашкина.

По словам эксперта, введение новых квот и принуждения к трудоустройству таких людей не даст желаемого результата, ведь работодатели давно научились обходить подобные требования. Стимулировать компании к развитию инклюзивности можно только путем проведения крупных информационных кампаний и оказанием помощи в адаптации рабочих мест.