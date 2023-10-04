Як не потрапити на вудку шахраїв: Топ-11 схем афер з роботою в українському сегменті інтернету

До вже відомих схем з’являються нові

Поки в Україні, за словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, падає безробіття, громадяни активно шукають роботу, вакансій на яку поменшало. Все це сприяє збільшенню числа шахрайств під час пошуку роботи, які можна розпізнати за масою стандартних маніпуляцій.

Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua, виділяючи 11 ознак та типових ситуацій, за якими можна розпізнати обман у мережі. Серед них:

1) оголошення з обіцянкою легкого працевлаштування та величезної зарплати на кшталт: "В Україні повно вакансій, де навіть новачкам платять від 1000 дол., без досвіду роботи, необов’язково хорошу резюме та вищу освіту. Зайшли, погортали, вибрали вакансію та працюєте собі у кайф. Підписуйтесь та отримуйте хороші гроші, навіть якщо нічого не вмієте".

Мета таких оголошень – швидко залучити передплатників для подальшого продажу каналу, тому жодної роботи через них не знайти;

2) потрібні працівники з "трудовою етикою" — на телефон можуть надіслати повідомлення з обіцянкою роботи від 500 до 2000 гривень на день. Текст повідомлення пропонує роботу від регіонального менеджера, який шукає співробітників на неповний робочий день для виконання простих завдань, з хорошими особистими якостями і трудовою етикою.

Обов’язкова умова – зв’язатися з роботодавцем через вказану адресу, яка є насправді способом отримати персональні дані для подальших дій шахраїв.

3) реклама через Telegram-канал – людині пропонують роботу щодо розміщення рекламних оголошень з оплатою від 50 гривень за кожне оголошення з особистого облікового запису. Тих, хто озивається на оголошення, необхідно переадресовувати роботодавцю, ось тільки грошей за рекламу платити ніхто не буде, "роботодавець" просто розриває зв’язок зі своїм "співробітником".

4) карта необхідного банку на оплату роботи – кандидату на працю пропонують оформити банківську картку на виплату зарплати, але насправді його хитрістю зобов’язують стати клієнтом банківської установи. Жодної роботи та зарплати він, природно, не отримує.

5) внески за курси підвищення кваліфікації чи страховий внесок – у ході пошуку роботи знаходиться роботодавець, готовий працевлаштувати кандидата, але каже, що його кваліфікація низька і тому слід пройти курси їх підвищення чи "застрахувати" можливі помилки. І в тому, і в іншому випадку претендент має внести гроші, і зрозуміло, що після їхньої сплати ніякої роботи він не отримає.

6) завищені зарплати з розкидом у десятки разів – наприклад, при рекламі майбутню зарплату вказують із величезним розкидом, скажімо, від 10 до 200 тисяч гривень. Як стверджують у Work.ua, у цьому випадку це не шахрайство, а спосіб роботодавців залучити шукачів роботи за допомогою обіцянок платити завищені зарплати. Зрозуміло, платити їх з таким розкидом фірма просто не має коштів, зате привертає увагу.

Як наголосили у сервісі пошуку роботи, претендент не втрачає гроші, але навряд чи надовго затримається в компанії, в якій йому спочатку брехали. Більш реалістичним при оголошенні може виявитися розкид заробітної плати, що не перевищує коефіцієнт 3 – наприклад, обіцянка зарплати від 15 до 45 тисяч гривень.

7) робота в офісі — майбутніх співробітників заманюють високими зарплатами від 15 000 гривень на тиждень і більше як менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з обслуговування, менеджер з продажу і т.д. Досвіду не вимагають, а "офіси" розташовані по всій Україні, переважно у великих містах.

Насправді йдеться про роботу в шахрайських call-центрах з обману українців та громадян інших країн, та виманювання у них грошей.

8) шлюбні агенції – за високу зарплату у 20-60 тис. грн шукають "перекладача", "оператора чату", "менеджера по роботі з клієнтами" тощо. Насправді так наймають співробітників "шлюбного агентства", яке виманює гроші в іноземців, які мріють познайомитись із привабливими українками.

9) стрімінгові сервіси – роботодавці обіцяють високу зарплату в 30-100 тис. грн., пропонуючи вакансії "блогер", "модель", "стример для талановитих та харизматичних дівчат та хлопців". За фактом доходи та зарплата залежатимуть від "щедрості" глядачів за створюваний контент, так що реальний дохід може бути меншим за обіцяне, та й роботою у звичному розумінні слова це складно назвати.

10) криптошахрайство – зарплата пропонується у прив’язці до долара від 500 у.о. шукають зазвичай у "фінансові", "консалтингові", "маркетингові" агенції "менеджера по роботі з клієнтами", "менеджера з продажу", "retention-менеджера", "аккаунт-менеджера". Часто використовується меседж про міжнародну компанію, хоча знайти інформацію про неї у мережі неможливо. Також часто вимагають знання англійської чи іншої європейської мови.

Насправді ж за такими оголошеннями шукають тих, хто дзвонитиме українцям та громадянам інших європейських країн та пропонуватиме вкласти гроші у біржові інвестиції, криптовалюту. Іноді "допомагають" оформити мікропозику.

11) фейковий рекрутер – новий спосіб шахрайства був виявлений фахівцями Work.ua, коли претенденту на роботу пропонують спілкуватися з рекрутером в Telegram, де беруть з нього гроші за працевлаштування. Відбувається це тому, що шахраї створюють фейковий обліковий запис рекрутера, що працює в реальній компанії, так що візуально все виглядає досить солідно.

Як не потрапити на вудку шахраїв

У Work.ua порадили при пошуку роботи в інтернеті дотримуватися ряду правил, що знизить ризик потрапити на вудку шахраїв:

не перераховуйте гроші за працевлаштування;

шукайте інформацію про компанію в інтернеті, перегляньте сайт, почитайте відгуки;

не передавайте особисті дані та номери банківських карток невідомим особам;

не реєструйтесь та не проходьте верифікацію на невідомих сайтах;

уважно перевіряйте та вводите адресу сайту компанії або ім’я користувача соцмереж, з якими ведете переговори про роботу;

включайте критичне мислення, якщо вакансія або поведінка рекрутера викликають у вас підозру чи сумніви.

Тим часом дочірні компанії американських корпорацій все частіше шукають висококваліфікований робочий персонал саме в Україні.