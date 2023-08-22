Вакансій вдвічі менше, а кандидатів уп’ятеро більше: як почувається ринок праці в IT-сфері

Знайти роботу в Україні айтішнику стало складніше

За підсумками червня на одну вакансію у сфері IT в Україні претендують п’ять кандидатів. Це співвідношення втричі більше, ніж у середньому у країні в інших галузях. При цьому кількість вакансій у цій сфері лише не набагато перевищила половину довоєнного рівня.

Такі дані надає аналіз сервісу пошуку роботи Work.ua.

За даними фахівців ресурсу, із 93 000 вакансій, що є в Україні (90% від довоєнного рівня), на долю IT припадає 5600 вакансій або 57% від рівня лютого 2022-го року. Початок повномасштабної війни призвело до падіння числа вакансій у галузі відразу в 7 разів – до 1363 вакансій.

У червні 2023 року, за даними системи управління наймом Work.ua, у категорії "ІТ, комп’ютери, інтернет" активно шукали роботу 26 532 особи при 5600 вакансіях. І при цьому конкуренція претендентів на роботу в IT-сфері була майже втричі вищою, ніж загалом по Україні.

У той же час ті, хто знайде роботу, може розраховувати на значно більшу в середньому зарплату, ніж в інших галузях. Наприклад, якщо середня зарплата в Україні становить близько 17 000 гривень, тестувальник може розраховувати на 27 250, а програміст Java — на 80 000 гривень.

Також сфера IT залишається рекордсменом зростання заробітної плати, частково через зростання курсу долара. При цьому середня зарплата в Україні продовжує зростати щомісяця в середньому на 500 гривень.