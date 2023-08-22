Вакансий вдвое меньше, а кандидатов впятеро больше: как себя чувствует рынок труда в IT-сфере

Найти работу в Украине айтишнику стало сложнее

По итогам июня на одну вакансию в сфере IT в Украине претендуют пять кандидатов. Это соотношение втрое больше, чем в среднем по стране в других отраслях. При этом количество вакансий в данной сфере лишь не намного превысило половину довоенного уровня.

Такие данные дает анализ сервиса поиска работы Work.ua.

По данным специалистов ресурса, из 93 000 вакансий, имеющихся в Украине (90% от довоенного уровня), на долю IT приходятся 5600 вакансий или 57% от уровня февраля 2022-го года. Начало полномасштабной войны привело к падению числа вакансий в отрасли сразу в 7 раз – до 1363 вакансий.

В июне 2023 года, по данным системы управления наймом Work.ua, в категории "ИТ, компьютеры, интернет" активно искали работу 26 532 человека при 5600 вакансиях. И при этом конкуренция соискателей работы в IT-сфере была почти втрое выше, чем в целом по Украине.

В то же время те, кто найдет работу, может рассчитывать на куда более высокую в среднем зарплату, чем в других отраслях. К примеру, если средняя зарплата по Украине составляет около 17 000 гривен, тестировщик может рассчитывать на 27 250, а программист Java — на 80 000 гривен.

Также сфера IT остается рекордсменом по росту заработной платы, частично из-за роста курса доллара. При этом средняя зарплата по Украине продолжает расти ежемесячно в среднем на 500 гривен.