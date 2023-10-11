Робота вже не потрібна? На ринку праці в Україні відзначають цікаву тенденцію

Хоча роботи не так багато як раніше, схоже її вистачає

За підсумками вересня українські роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи. Це найбільша кількість вакансій на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення.

Такі дані наводить сервіс пошуку роботи Work.ua, за даними якого, порівняно із серпнем кількість вакансій збільшилася на 3%. При цьому вони відзначають низку цікавих тенденцій.

Як і раніше, до п’ятірки областей з найбільшою кількістю вакансій увійшли Київська (34 574), Дніпропетровська (10 153), Львівська (9 994), Одеська (7 092) та Харківська (3 852). Лідером за темпами зростання кількості пропозицій роботи стала Чернівецька (+6% порівняно із серпнем, 1905 вакансій). Компанію їй складають Рівненська (+5%, 2275), Кіровоградська (+4%, 1237), Полтавська (+4%, 2741) та Київська області (+4%, 34 574).

В яких сферах ринок праці вже відновився

Де більше шансів знайти роботу

Найчастіше роботу пропонують у таких категоріях, як:

сфера обслуговування — 20 172 вакансій, приріст порівняно зі серпнем +4%;

робочі спеціальності, виробництво — 19685 вакансій, також зростання 4%;

продаж, закупівля — 13 768 (+2%);

роздрібна торгівля – 12 836 (+3%);

готельно-ресторанний бізнес, туризм — 11 300 (+4%);

логістика, склад, ЗЕД — 10 944 (+8%);

медицина, фармацевтика — 6672 вакансій.

Також у Work.ua відзначають тенденцію до зростання фахівців з маркетингу через майбутній пік продажів, що традиційно припадає на кінець року — це "Чорна п’ятниця", Різдво та Новий рік. Тому кількість вакансій у категорії "Маркетинг, реклама, PR" збільшилася на 5% у порівнянні зі серпнем (до 5 745 вакансій).

Також зросла кількість пропозицій роботи у категоріях "Робочі спеціальності, виробництво" (19685, +4%), "Логістика, склад, ЗЕД" (10944, +8%), "Бухгалтерія, аудит" (6788, +4%), "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (1911, +8%).

Топ-10 вакансій з їхнього приросту

Щодо конкретних спеціальностей, то шукають:

SMM-спеціаліст — 240 вакансій;

майстер шиномонтажу — 132;

моторист — 139;

укладач — 180;

копірайтер — 202;

сервісний інженер — 322;

пакувальник — 874;

керуючий магазином — 170;

промоутер — 178;

комплектувальник — 2933.

Зарплати зростають повільно і не скрізь

Хоча у вересні середня зарплата в Україні не змінилася і становить 17500 грн., у багатьох регіонах країни вона зростає. Так, серед областей-лідерів зросли зарплати у Київській (+725 грн. до 20 000 грн.), Дніпропетровській (+500 грн. до 17 000 грн.) та Харківській (+1 000 грн. до 17 000 грн.). Зауважимо, що з початку 2023 р. середня зарплата у цих областях зросла на 13%.

Найбільше зростання оплати праці фіксується в категоріях:

з 23 500 грн до 25 000 грн — "Транспорт, автобізнес";

з 18 950 грн до 20000 грн — "Страхування";

з 18 500 грн до 19 500 грн — "Краса, фітнес, спорт";

з 18 800 грн до 19 500 грн — "Адміністрація, керівництво середньої ланки";

з 18 000 грн до 19 000 грн — "Дизайн, творчість";

з 16 000 грн до 17 000 грн — "Логістика, склад, ЗЕД".

Посади з високими зарплатами (не керівні, не з ІТ):

52 500 грн — медіабайєр;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — бізнес-аналітик;

40 000 — ендодонтист;

37 500 — рихтувальник;

35 000 — рієлтор.

Традиційно найменший дохід (до 10 000 грн.) мають консьєрж, прибиральник, санітар.

"Від місяця до місяця кількість шукачів скорочується. Роботодавцям важче закривати вакансії. Вихопити "діаманти" на ринку праці стає дедалі важче. Роботодавці реагують на дефіцит кадрів тим, що охочіше розглядають на вакансії людей без досвіду студентів. Це означає, що компаніям доведеться більше інвестувати у підвищення кваліфікації, розвиток працівників, освоєння нових технологій, які робитимуть бізнес більш ефективним", — зазначають у Work.ua.

Число відгуків на роботу в українців падає

При цьому зростання кількості вакансій та зменшення кількості шукачів призводить до низької конкуренції. У вересні середня кількість відгуків на одну вакансію була найнижчою з початку повномасштабного вторгнення. Особливо гостро дефіцит кадрів відчуває бізнес, який шукає офлайн-працівників.

Зауважимо, що як наголосили у сервісі, українці все частіше шукають роботу в мережі, і тому можуть виявитися жертвами шахраїв. Останнього можна уникнути, якщо знати основні хитрощі аферистів.