Теперь на войну? Экс-прокурору после скандальной свадьбы во Львове вручили повестку

Отправится ли экс-прокурор на войну, пока неизвестно

Бывшему прокурору Печерского района Киева Ростиславу Ильницкому после скандальной свадьбы во Львове вручили повестку. Принесли повестку непосредственно по месту проживания.

Об этом сообщает "Эспрессо.Запад" со ссылкой на информацию из собственных источников. Документ оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП.

Повестку Ильницкий получил 20 октября, но подробностей на данный момент нет. Журналисты обратились во Львовский областной ТЦК и СП за подробным комментарием и реакцией бывшего прокурора, но ответа еще нет.

Ростислав Ильницкий

Напомним, что Ростислав Ильницкий женился на бывшей сотруднице Львовского ГБР Роксолане Москве. Свадьбу на 300 гостей сыграли в элитном комплексе под Львовом Emily Resort.

Гостей развлекали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Колокола солнца", а ведущим был шоумен Григорий Решетник. На второй день на сцену вышел Дзидзьо, были приглашены 500 человек, празднование оформили в украинском стиле. Позже Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе и сравнила себя с Робин Гудом.

А в ГБР заявили, что уволили Роксолану два года назад и с тех пор не несут ответственности за ее доходы и поведение во время войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы в сети осудили пышную свадьбу экс-прокурора и бывшей сотрудницы ГБР. По их мнению, это недостойное поведение во время войны.