Тепер на війну? Експрокурору після скандального весілля у Львові вручили повістку

Чи вирушить екс-прокурор на війну, поки невідомо

Колишньому прокурору Печерського району Києва Ростиславу Ільницькому після скандального весілля у Львові вручили повістку. Принесли повістку безпосередньо за місцем проживання.

Про це повідомляє "Еспресо.Захід" з посиланням на інформацію із власних джерел. Документ оформляли у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.

Повістку Ільницький отримав 20 жовтня, але подробиць на даний момент немає. Журналісти звернулися до Львівського обласного ТЦК та СП за докладним коментарем та реакцією колишнього прокурора, але відповіді ще немає.

Ростислав Ільницький

Нагадаємо, що Ростислав Ільницький одружився з колишньою співробітницею Львівського ДБР Роксоланою Москвою. Весілля на 300 гостей зіграли в елітному комплексі під Львовом Emily Resort.

Гостей розважали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетник. На другий день на сцену вийшов Дзідзьо, було запрошено 500 людей, святкування оформили в українському стилі. Пізніше Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі та порівняла себе з Робін Гудом.

А в ДБР заявили, що звільнили Роксолану два роки тому і з того часу не несуть відповідальності за її доходи та поведінку під час війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці у мережі засудили пишне весілля експрокурора та колишньої співробітниці ДБР. На їхню думку, це негідна поведінка під час війни.