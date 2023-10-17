Скандал із "золотими" овочерізками у Києві: чиновниця отримала від керівництва подяку

ЇЇ колишня підлегла вже має дві підозри

Не встиг загаснути скандал із закупівлею Дніпровською райдержадміністрацією Києва овочерізок для укриттів за 1,5 мільйона гривень, як чиновниця цієї РДА знову стала об'єктом уваги громадських активістів. Начальниця Управління освіти Дніпровського району Наталія Іваніна отримала подяку від столичного керівництва.

За даними Дніпровської районної адміністрації, відзнаки отримали представники галузі освіти Дніпровського району Києва за "постійно надавану допомогу військовослужбовцям ЗСУ". Серед нагороджених була і вже згадувана Іваніна, що зафіксовано на оприлюднених фото.

Як пише громадський активіст, ветеран російсько-української війни Олег Симороз, саме колишня підлегла Іваніної, начальниця адміністративно-господарського відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольга Дроздова, вже отримала дві підозри у справах зі скандальними закупівлями та була відсторонена від посади. За його інформацією, Іваніна і Дроздова є подругами.

Наталія Іваніна та Ольга Дроздова

"Наталія Василівна Іваніна — начальник управління освіти Дніпровської в місті Києві РДА отримала подяку за те, що батьки дітей задонатили на ЗСУ, а вона весь цей час витрачала кошти на овочерізки. Ну це ж вже просто знущання", — підкреслив він.

Симороз також зазначив, що під час нагородження на руці Іваніної був новий смартгодинник Apple Watch ultra. Такий гаджет зараз коштує від 33 до 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Ольга Дроздова фігурувала ще в кількох кримінальних провадженнях зі зловживань та розтрат.