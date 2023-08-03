Не нова бруківка і не "золоті барабани": на що найбільше скаржаться кияни

Найбільше скарг на "гарячу лінію" 1551 надходить від жінок

У Києві за перше півріччя 2023 року на "гарячу лінію" 1551 надійшло 323 912 звернень. Найчастіше містяни скаржилися на відсутність гарячого водопостачання, непрацюючі ліфти та відсутність електроенергії. Торік число скарг сягнуло майже одного мільйона. А різкий стрибок звернень мешканців Києва стався після початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в комунальній бюджетній установі "Контактний центр міста Києва" апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

"Кількість звернень містян за 2022 рік – 869 932, а з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2023 року – 724 121 звернення. Більше звернень надходить від жінок, аніж від чоловіків. Найбільш популярні теми звернень: відсутність ГВП (гарячого водопостачання); не працює ліфт; відсутність електропостачання; відсутність опалення; відсутність ХВП (холодного водопостачання)", – зазначається у повідомленні.

Кияни також висловлюють невдоволення станом бомбосховищ та укриттів, а також сигналами сповіщення про повітряну тривогу.

"У частині, що стосується питання районів, з яких найбільше надходить скарг, статистика контактного центру не дає об’єктивної оцінки. Оскільки кількість мешканців, що проживають у кожному з районів, є різною, як і розміри районів", – уточнюють в центрі.

Нагадаємо, недавно у Києві здійнявся скандал із багатомільйонними тендерами: під прикриттям облаштування укриттів чиновники райдержадміністрацій закуповували "золоті" барабани, овочерізки і виділяли бюджетні кошти на ремонт дитячого табору відпочинку за сотні кілометрів від столиці.

Крім того, в соцмережах тривають гарячі дискусії про доцільність ремонту доріг у Києві, а частину користувачів і деяких політиків обурює перекладання бруківки на вул. Богдана Хмельницького в напрямку Хрещатика.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві, за офіційними підрахунками, налічується 3,5 млн жителів.