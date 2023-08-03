Не новая брусчатка и не "золотые барабаны": на что больше всего жалуются киевляне

Больше всего жалоб на "горячую линию" 1551 поступает от женщин

В Киеве за первое полугодие 2023 года на "горячую линию" 1551 поступило 323 912 обращений. Чаще всего горожане жаловались на отсутствие горячего водоснабжения, неработающие лифты и отсутствие электроэнергии. В прошлом году число жалоб составило почти один миллион. А резкий скачок обращений жителей Киева произошел после начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном бюджетном учреждении "Контактный центр города Киева" аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

"Количество обращений горожан за 2022 год – 869 932, а с 24 февраля 2022 г. по 1 января 2023-го – 724 121 обращение. Больше всего обращений поступает от женщин, чем от мужчин. Наиболее популярные темы обращений: отсутствие ГВС (горячего водоснабжения); не работает лифт; отсутствие электроснабжения; отсутствие отопления; отсутствие ХВС (холодного водоснабжения)", – отмечается в сообщении.

Киевляне также выражают недовольство состоянием бомбоубежищ и укрытий, а также сигналами оповещения о воздушной тревоге.

"В части, касающейся вопроса районов, из которых больше всего поступает жалоб, статистика контактный центр не дает объективной оценки. Поскольку количество жителей, проживающих в каждом из районов, разное, как и размеры районов", — уточняют в центре.

Напомним, недавно в Киеве разразился скандал с многомиллионными тендерами: под прикрытием обустройства укрытий чиновники райгосадминистраций закупали "золотые" барабаны, овощерезки и выделяли бюджетные средства на ремонт детского лагеря отдыха в сотне километров от столицы.

Кроме того, в соцсетях продолжаются горячие дискуссии о целесообразности ремонта дорог в Киеве. В частности, некоторых пользователей и политиков возмущает перекладывание брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого в направлении Крещатика.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве, по официальным подсчетам, насчитывается 3,5 млн жителей.