Скандал с "золотыми" овощерезками в Киеве: чиновница получила от руководства благодарность

Ее бывшая подчиненная уже имеет два подозрения

Не успел погаснуть скандал с закупкой Днепровской райгосадминистрацией Киева овощерезок для укрытий за 1,5 миллиона гривен, как чиновница этой РГА снова стала объектом внимания общественных активистов. Начальник Управления образования Днепровского района Наталья Иванина получила благодарность от столичного руководства.

По данным Днепровской районной администрации, награды получили представители отрасли образования Днепровского района Киева за "постоянно оказываемую помощь военнослужащим ВСУ". Среди награжденных была и уже упоминавшаяся Иванина, запечатленная на обнародованных фото.

Как пишет общественный активист, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз, именно бывшая подчиненная Иваниной, начальник административно-хозяйственного отдела Управления образования Днепровской РГА Ольга Дроздова, уже получила два подозрения по делам со скандальными закупками и была отстранена от должности. По его информации, Иванина и Дроздова являются подругами.

Наталья Иванина и Ольга Дроздова

"Наталья Васильевна Иванина — начальник управления образования Днепровской в городе Киеве РГА получила благодарность за то, что родители детей задонатили на ВСУ, а она все это время тратила средства на овощерезки. Ну это уже просто издевательство", — подчеркнул он.

Симороз также отметил, что во время награждения на руке Иваниной были новые смарт-часы Apple Watch ultra. Такой гаджет сейчас стоит от 33 до 40 тысяч гривен.

Напомним, ранее Ольга Дроздова фигурировала еще в нескольких уголовных производствах по злоупотреблениям и растратам.