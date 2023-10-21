Христина Соловій після скандального кліпу з Жаданом розповіла, чому пішла від Вакарчука (відео)

Артистка розкрила причину розриву із продюсером Вакарчуком

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка обурила львівських священиків новим кліпом із Сергієм Жаданом, чесно розповіла, що пішла від свого продюсера Святослава Вакарчука. За словами співачки, наразі вона повністю вільна артистка без продюсера.

Як зізналася Христина у програмі Жені Яновича "20:23", будучи підопічною Вакарчука, вона по суті і так була вільною, музикант не дуже приймав участь у її графіках та релізах. Минулого року їхній контракт із Вакарчуком завершився, а тепер вони повністю, і в юридичному контексті теж, дійшли згоди та розійшлися.

"Зараз ми нарешті дійшли згоди та порозуміння абсолютно, подякували один одному, і ця співпраця завершилася для мене, чому я не можу не радіти. Це правда, я щаслива і вільна. Це рік незалежності для мене", — заявила Соловій.

При цьому артистка натякнула, що після відходу від Вакарчука між ними було укладено ще одну угоду — вона не може розголошувати деякі деталі їхньої спільної роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, капелан ПЦУ присоромив Жадана та Соловій за зйомки "антихристиянського" кліпу в церкві. Скандал та обурення викликав кадр із поцілунком одностатевої пари, який з’явився у кліпі, але який був знятий поза храмом.