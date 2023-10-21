Христина Соловий после скандального клипа с Жаданом рассказала, почему ушла от Вакарчука (видео)

Артистка раскрыла причину разрыва с продюсером Вакарчуком

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая возмутила львовских священников новым клипом с Сергеем Жаданом, честно рассказала, что ушла от своего продюсера Святослава Вакарчука. По словам певицы, теперь она полностью свободная артистка без продюсера.

Как призналась Христина в программе Жени Яновича "20:23", будучи подопечной Вакарчука, она по сути и так была свободной, музыкант не сильно участвовал в ее графиках и релизах. В прошлом году их контракт с Вакарчуком завершился, а теперь они полностью, и в юридическом контексте тоже, пришли к согласию и расстались.

"Сейчас мы наконец-то пришли к согласию и пониманию абсолютно,поблагодарили друг друга, и это сотрудничество завершилось для меня, чему я не могу не радоваться. Это правда, я счастливая и свободная. Это год независимости для меня", — заявила Соловий.

При этом артистка намекнула, что после ухода от Вакарчука, между ними было заключено еще одно соглашение — она не может разглашать некоторые детали их совместной работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, капеллан ПЦУ пристыдил Жадана и Соловий за съемки "антихристианского" клипа в церкви. Скандал и возмущение вызвал кадр с поцелуем однополой пары, который появился в клипе, но который был снят вне храма.