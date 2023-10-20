Что такое боевая повестка и что грозит неявку по ней в ТЦК: объяснение адвоката

Неявка по повестке не освобождает уклонистов от вручения других повесток

Первая повестка, которую выдают украинцам, нужна для уточнения данных в ТЦК СП и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Но следом за ней выдается еще одна, но уже боевая повестка.

Адвокат Полина Марченко объяснила, что такое боевая повестка и какая ответственность грозит за ее игнорирование. По словам адвоката, в этом случае наступает уже уголовная ответственность.

Боевая повестка вручается военнообязанному в том случае, если на ВВК постановили, что он годен к военной службе. Вручается она непосредственно перед отправкой на фронт.

Если военнообязанный проигнорировал такую повестку, то ему грозит лишение свободы.

"Если административных наказаний за обычную повестку не так много, то в этом случае без вариантов. И все равно, в случае уголовной ответственности военнообязанный может поехать на фронт, это не освобождает его от следующей повестки", — рассказала Полина Марченко.

Однако бывают случаи, когда суд может оправдать человека в случае неявки по боевой повестки. Адвокат рассказала случай, когда военнообязанный не явился в ТЦК СП по повестке, в которой были исправления ручкой и надпись "Явка по звонку", но по какому звонку — непонятно. И судья постановила, что такой способ явиться в военкомат, как по телефону, не предусмотрен нынешним законодательством.

"Но таких случаев на пальцах одной руки можно пересчитать. В большинстве случаев это уголовная ответственность, приговор, наличие судимости и условное лишение свободы", — рассказала адвокат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, законно ли вручать повестки на блокпостах. Юрист объяснил важные нюансы.