Що таке бойова повістка і що загрожує за неявку по ній в ТЦК: пояснення адвоката

Неявка по повістці не звільняє ухилянтів від вручення інших повісток

Перша повістка, яку видають українцям, потрібна для уточнення даних у ТЦК СП та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Але слідом за нею видається ще одна, але вже бойова повістка.

Адвокат Поліна Марченко пояснила, що таке бойова повістка та яка відповідальність загрожує за її ігнорування. За словами адвоката, у цьому випадку настає вже кримінальна відповідальність.

Бойова повістка вручається військовозобов’язаному у тому випадку, якщо на ВЛК ухвалили, що він придатний до військової служби. Вручається вона безпосередньо перед відряджанням на фронт.

Якщо військовозобов’язаний проігнорував таку повістку, йому загрожує позбавлення волі.

"Якщо адміністративних покарань за звичайну повістку не так багато, то в цьому випадку без варіантів. І все одно, у разі кримінальної відповідальності військовозобов’язаний може поїхати на фронт, це не звільняє його від наступної повістки", — розповіла Поліна Марченко.

Однак бувають випадки, коли суд може виправдати людину у разі неявки по бойовій повістці. Адвокат розповіла випадок, коли військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК СП по повістці, в якій були виправлені ручкою та напис "Явка по дзвінку", але за яким дзвінком — незрозуміло. І суддя ухвалила, що такий спосіб з’явитися у військкомат, як телефоном, не передбачений чинним законодавством.

"Але таких випадків на пальцях однієї руки можна перерахувати. У більшості випадків це кримінальна відповідальність, вирок, наявність судимості та умовне позбавлення волі, здебільшого умовне", - розповіла адвокат.

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