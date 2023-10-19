За неявку по повістці заблокують банківську картку? У військкоматі відповіли, чи це правда

У мережі з’явилася інформація про те, що українцям можуть заблокувати банківські картки через те, що вони не з’явилися до ТЦС СП за повісткою для мобілізації. Як підтвердження також з’явилися скріни з додатку Monobank з нібито вже заблокованими картами військовозобов’язаних, які виявилися фейком.

Інформацію про блокування карток озвучив відомий адвокат Володимир Крекотень у своєму Інстаграм, а українські ЗМІ її розтиражували. Однак у коментарі "Телеграфу" представники ТЦК СП спростували цю інформацію та пояснили, що не все так просто.

Адвокат назвав найбільш поширену схему, за якої відбувається блокування банківських карток. Наприклад, представники ТЦК СП вручають повістку не особисто до рук, а кидають у поштову скриньку. Військовозобов'язаний не перевіряє її щодня і термін, у який він мав з'явитися у військкомат, минає. Після цього начальник ТЦК СП виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, яка спрямовується до виконавчої служби, де відкривається провадження та блокуються рахунки.

"Дізнавшись про це, ви біжете до виконавця, там дізнаєтеся причину блокування рахунку і про "порятунок" — сплату штрафу, витрат виконавчого провадження і тобі все розблокують, а провадження закриють. Ти платиш… Але, я не раджу йти шляхом найменшого опору і просто сплатити штраф, аби скоріше розблокувати рахунок, адже таким чином ви визнаєте свою провину у скоєнні адміністративного правопорушення, якого не вчиняли. Слід оскаржити незаконну ухвалу про притягнення до адміністративної відповідальності до суду", — заявив Володимир Крекотень.

Але представник ТЦК СП у коментарі "Телеграф" заявив, що заблокувати банківські картки неможливо. Більш того, не буде виписуватися штраф за те, що людина отримала повістку із порушенням вимог.

"Якби все було так просто. Навіть стягнути штраф за дійсне адміністративне правопорушення — це ще потрібно постаратися. А про те, що адмінпротокол за повістку в поштовій скриньці — це взагалі фантастика", — сказав він.

Також у мережі поширили нібито скрін із програми Monobank, на якому вже одному з військовозобов'язаних, який не з'явився до ТЦК, нібито заблокували картку. Але співзасновник банку спростував цей фейк та пообіцяв покарати тих, хто використовує дизайн програми.

"Адміністраторам каналів, які так використовують наш додаток та бренд, буде заблоковано можливість використовувати банки", — написав він у своєму Телеграм.