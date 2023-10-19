За неявку по повестке заблокируют банковскую карту? В военкомате ответили, правда ли это

Украинцев просят не вестись на фейки

В сети появилась информация о том, что украинцам могут заблокировать банковские карты из-за того, что они не явились в ТЦК СП по повестке на мобилизацию. В качестве подтверждения также появились скрины с Monobank с якобы уже заблокированными картами военнообязанных, которые, к слову, оказались фейком.

Информацию о блокировании карт озвучил в своем Инстаграм известный адвокат Владимир Крекотень, а украинские СМИ ее растиражировали. Однако в комментарии "Телеграфу" представители ТЦК Сп опровергли эту информацию и пояснили, что не все так просто.

Адвокат также назвал наиболее распространенную схему, при которой происходит блокировка банковских карт. К примеру, представители ТЦК СП вручают повестку не лично в руки, а бросают в почтовый ящик. Военнообязанный не проверяет его каждый день и срок, в который он должен был явиться в военкомат, истек. После этого начальник ТЦК СП выносит постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, которое направляется в исполнительную службу, где открывается производство и блокируются счета.

"Узнав об этом, вы бежите к исполнителю, там узнаете причину блокирования счета и о "спасении" — уплаты штрафа, расходов исполнительного производства и тебе все разблокируют, а производство закроют. Ты платишь…Но, я не советую идти по пути малейшего сопротивления и просто оплатить штраф, лишь бы скорее разблокировать счет, ведь таким образом вы признаете свою вину в совершении административного правонарушения, которого не совершали. Следует обжаловать незаконное постановление о привлечении к административной ответственности в суд", — заявил Владимир Крекотень.

Но спикер Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" заявил, что заблокировать банковские карты невозможно. Более того, не будут выписывать штраф за то, что человек получил повестку с нарушением требований.

"Если бы все было так просто. Даже взыскать штраф за действительное административное правонарушение – это еще нужно постараться. А о том, что админпротокол за повестку в почтовом ящике – это вообще фантастика", — сказал Роман Истомин.

Также в сети распространили якобы скрин из приложения Monobank, на котором уже одному из военнообязанных, который не явился в ТЦК, якобы заблокировали карту. Но соучредитель банка Олег Гороховский опроверг этот фейк и пообещал наказать тех, кто использует дизайн приложения.

"Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд, будет заблокирована возможность использовать банки", — написал он в своем Телеграм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грозит военнообязанным за то, что они не пришли в военкомат. Стали известны размеры штрафов и условия, при которых может наступить уголовная ответственность.