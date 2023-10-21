Відстрочки від мобілізації в Україні не існує: адвокат пояснила, чому

Адвокат розповіла, як законно оформити відстрочку від мобілізації

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Але деякі категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку від служби в армії.

Про те, що таке розстрочка та що вона дає, розповіла адвокат Поліна Марченко. За її словами, отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану досить важко.

Адвокат пояснила, що в Україні жодним нормативно-правовим актом не затверджено такого документа, як відстрочка. Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає чіткий перелік осіб, які можуть бути звільнені від мобілізації у період воєнного стану. Всі ці особи можуть отримати й відстрочку від мобілізації, але це залежить від військкоматів.

Оформляється відстрочка у ТЦК СП та у кожному регіоні свої правила на розсуд керівників цього органу.

"Відстрочка — це документ, який письмово підтверджує, що людина звільнена від мобілізації. Його видають центри комплектації, але не всі. Якщо ви є батьком трьох дітей, вам оформлять відстрочку", — сказала Поліна Марченко.

Але звільнення від мобілізації – це тимчасове явище. Як тільки старшій дитині виповнюється 18 років, чоловік знову придатний до мобілізації. Тому деякі регіональні ТЦК вигадали такий документ як відстрочка, щоб контролювати, коли військовозобов’язаний знову може стати придатним до мобілізації.

"Людині видається папірець, що він начебто і звільнений від мобілізації за законом, але на певний термін. Якщо хочете продовжити, прийдіть ще раз. Але відстрочка оформляється швидко, якщо РТЦК нормальний. Наприклад, у Шевченківському ТЦК (у Києві — ред. ) ми оформляли відстрочку три місяці, хоча всі документи були на руках. Це не нормально", — підсумувала адвокат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке бойовий порядок денний і коли його вручають. Адвокат пояснила, що загрожує за неявку до військкомату за таким документом.