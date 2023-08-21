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"Юг – отдельно, запад – отдельно": академик объяснила, как Украина будет восстанавливаться после войны

Автор
Наталия Демедюк Наталия Демедюк
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Доктор экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова Новость обновлена 21 августа 2023, 08:16
Доктор экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Институт демографии и социальных исследований разрабатывает программу послевоенного восстановления человеческих ресурсов в Украине — что предусматривают ученые

Украину ждут сложные времена даже после победы — это и экономика, и уменьшение населения, ведь демографического взрыва может не произойти.

Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины уже разрабатывает программу послевоенного обновления человеческих ресурсов страны. Ее распределено по четырем украинским регионам и крупнейшим городам. Об этом рассказала доктор экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова.

"Когда мы говорим о восстановлении экономики Украины, мы должны говорить не о восстановлении вообще экономики Украины, а о восстановлении южных территорий, о восстановлении территорий, приближенных к границам с обоими агрессивными соседями, о восстановлении западных территорий, центральной Украины, метрополисов. Это пять абсолютно разных подходов, это нужно понимать. Сегодня Академия — и отделение экономики, и я лично, пытаемся это донести до власти. Потому что Украина — бедная страна, и она останется бедной и через 5, и через 10 лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной. В бедной стране всегда население сплачивается вокруг столицы и метрополисов. У нас их 5, мы Львов также считаем метрополисом, хотя там и нет миллиона", — отметила ученая.

Львов, по словам Эллы Либановой, пока так и не стал городом-миллионником, ведь "оттуда уехало больше, чем въехало".

На востоке Украины Харьков и Донецк даже после освобождения и дальше будут "вытягивать" прилегающие к ним области.

"У меня большие сомнения относительно Сумской и Черниговской областей, северной части. Но Харьков вытянет всю область. В чем-то он потеряет, безусловно. Я считала бы нецелесообразным хранить там военно-промышленные предприятия. Но все остальное, как технический центр, технологический центр, — несомненно ", — сказала Элла Либанова.

Остается метрополисом и Одесса, убеждена академик Либанова, даже, несмотря на устроенную россиянами блокаду портов.

"Одесса — это не только порты. Одесса концентрирует на себе весь юг. Вопрос в другом — насколько будет разрушен юг, как быстро мы сможем его отстроить. Поэтому я и говорю, что юг — отдельно, запад — отдельно", — обратила внимание ученая.

Что касается возможности релокации значительных промышленных объектов в западную часть Украины, то соответствующие возможности там не безграничны.

"Запад – потому, что там есть экологическая емкость, которая, как говорят наши экологи, уже исчерпана. Есть определенные резервы на Львовщине и Франковщине. Экологические резервы имеются в виду. Остальные области ничего не имеют. Ни Волынь, ни Буковина, ни Закарпатье — ничего. Потому что есть экологическая емкость. Это вода, свободные территории, которые не под болотами, не под лесами, не под горами. Этого там не хватает. Можно еще кое-что переместить на Львовщину и Франковщину, но это все. И поэтому все наши разговоры, что мы релокуем туда неизвестно что, мне кажутся весьма сомнительными", — подчеркнула академик Элла Либанова.

Ранее "Телеграф" писал, почему не совпадает статистика относительно беженцев от ООН и Госпогранслужбы и сколько людей действительно выехали из Украины.

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#Беженцы #Демография #Элла Либанова