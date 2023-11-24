"Складні питання": Зеленський провів Ставку з мобілізації та ротації військ та повідомив результати

Військовому керівництву доручили розглянути можливість розв'язання нагальних проблем

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основними темами стали мобілізація українців та демобілізація воїнів.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, питання справді складні і над ними треба серйозно попрацювати.

Володимир Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронті від міністра оборони України Рустема Умерова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, голови МОЗ Віктора Ляшка, голови МВС Ігоря Клименка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, директора ГБ оборони Олександра Павлюка.

Також обговорили не менш важливі питання, що стосуються військовослужбовців. Президент доручив профільним відомствам розглянути вирішення низки проблем та доповісти йому про те, як їх можна розв'язати.

"Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Доручив їх відомствам підготувати комплексні рішення", — написав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Верховній Раді прокоментували можливість демобілізації українців. На жаль порадувати воїнів поки що нема чим.