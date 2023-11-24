"Сложные вопросы": Зеленский провел Ставку по мобилизации и ротации войск и сообщил результаты

Военному руководству поручили рассмотреть возможность решения насущных проблем

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами стали мобилизация украинцев и демобилизация воинов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, вопросы действительно сложные и над ними нужно серьезно поработать.

Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте от министра обороны Украины Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы, главы Минздрава Виктора Ляшко, главы МВД Игоря Клименко, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, директора ГБР Алексея Сухачева и первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

Также обсудили не менее важные сегодня вопросы, которые касаются военнослужащих. Президент поручил профильным ведомствам рассмотреть решение ряда проблем и доложить ему о том, как их можна разрешить.

"Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники. Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", — написал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Верховной Раде прокомментировали возможность демобилизации украинцев. К сожалению порадовать воинов пока что нечем.