После вручения повестки: что нужно иметь с собой при визите в ТЦК

Повестка, врученая на улице, это не мобилизационное распоряжение

Вручить повестку могут любому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. Однако первая повестка – это уточнение данных. Она не означает обязательной отправки на фронт.

Детали рассказал в телемарафоне "Единые новости" руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он отметил, что устрашающие слухи о повестках распространяет российская пропаганда. Он отметил, что после вручения повестки мужчина должен явиться в ТЦК и СП.

С собой должен быть пакет документов, чтобы актуализировать данные. Среди них:

документы о специальности,

образование,

семейное положение,

наличие причин для отсрочки,

медицинские документы.

Если у человека есть причины для отсрочки и это подтверждено документально, то военнообязанный не подлежит мобилизации. Также необходимо пройти медосмотр для выяснения пригодности к службе. При наличии жалоб на здоровье человека могут признать ограниченно подходящим. Такие военнообязанные могут быть призваны при необходимости и проходить службу в тыловых частях.

Только после медосмотра, определяющего пригодность к службе, наличия всех нужных документов и отсутствия оснований, чтобы не мобилизовывать, военнообязанный получает вторую повестку. Это уже мобилизационное распоряжение, согласно которому человека направляют в мобилизационный центр, где будет продолжаться обучение. Базово оно длится более месяца и зависит от сложности освоенной профессии для войска.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военнообязанные должны становиться на учет и сообщать об изменении данных самостоятельно в ТЦК и СП. К перечню таких изменений относятся переезд, поступление на дневную форму обучения, изменение персональных данных и семейного положения.