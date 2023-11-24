После вручения повестки: что нужно иметь с собой при визите в ТЦК
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Повестка, врученая на улице, это не мобилизационное распоряжение
Вручить повестку могут любому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. Однако первая повестка – это уточнение данных. Она не означает обязательной отправки на фронт.
Детали рассказал в телемарафоне "Единые новости" руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он отметил, что устрашающие слухи о повестках распространяет российская пропаганда. Он отметил, что после вручения повестки мужчина должен явиться в ТЦК и СП.
С собой должен быть пакет документов, чтобы актуализировать данные. Среди них:
- документы о специальности,
- образование,
- семейное положение,
- наличие причин для отсрочки,
- медицинские документы.
Если у человека есть причины для отсрочки и это подтверждено документально, то военнообязанный не подлежит мобилизации. Также необходимо пройти медосмотр для выяснения пригодности к службе. При наличии жалоб на здоровье человека могут признать ограниченно подходящим. Такие военнообязанные могут быть призваны при необходимости и проходить службу в тыловых частях.
Только после медосмотра, определяющего пригодность к службе, наличия всех нужных документов и отсутствия оснований, чтобы не мобилизовывать, военнообязанный получает вторую повестку. Это уже мобилизационное распоряжение, согласно которому человека направляют в мобилизационный центр, где будет продолжаться обучение. Базово оно длится более месяца и зависит от сложности освоенной профессии для войска.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военнообязанные должны становиться на учет и сообщать об изменении данных самостоятельно в ТЦК и СП. К перечню таких изменений относятся переезд, поступление на дневную форму обучения, изменение персональных данных и семейного положения.