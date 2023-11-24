Після вручення повістки: що треба мати з собою при візиті в ТЦК

Повістка вручена на вулиці це не мобілізаційне розпорядження

Вручити повістку можуть будь-якому чоловіку віком від 18 до 60 років. Однак перша повістка — це уточнення даних. Вона не означає обов'язкової відправки на фронт.

Деталі розповів в телемарафоні "Єдині новини" керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він зазначив, що страхітливі чутки про повістки розповсюджує російська пропаганда. Він зазначив, що після вручення повістки чоловік має з'явитися у ТЦК та СП.

З собою має бути пакет документів, аби актуалізувати дані. Серед них:

документи про фах,

освіту,

сімейний стан,

наявність причин для відстрочки,

медичні документи.

Якщо людина має причини для відстрочки і це підтверджено документально, то військовозобов'язаний не підлягає мобілізації. Також потрібно пройти медогляд для з'ясування придатності до служби. При наявності скарг на здоров'я людину можуть визнати обмежено придатною. Такі військовозобов'язані можуть бути призвані за потреби та проходити службу в тилових частинах.

Тільки після медогляду, що визначає придатність до служби, наявності всіх потрібних документів та відсутності підстав аби не мобілізовувати, військовозобов'язаний отримує другу повістку. Це вже мобілізаційне розпорядження згідно з яким людину скеровують в мобілізаційний центр де триватиме навчання. Базово воно триває понад місяць і залежить від складності опанованої професії для війська.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військовозобов'язані мають ставати на облік та повідомляти про зміну даних самостійно в ТЦК та СП. До переліку таких змін належать переїзд, вступ на денну форму навчання, зміна персональних даних та сімейного стану.