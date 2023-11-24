"Люди должны понимать": Зеленский сказал, когда ждать нового плана по мобилизации

Президент озвучил, для чего нужен комплексный план мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе будет готов комплексный план по мобилизации, о чем он сегодня говорил на Ставке верховного главнокомандующего. Он добавил, что этот вопрос сейчас крайне актуальный и украинцы должны понимать все подробности.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве сегодня, 24 ноября. Президент отметил, что вопрос мобилизации в более широком смысле касается и демобилизации, а также ТЦК и прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии).

Зеленский заслушал доклады от профильных министров и военных командиров о том, какие на сегодня есть проблемы, как их решить и какие законодательные изменения нужно внести.

"Есть какие-то решения, которые сразу мы приняли. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий — куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. В мобилизации очень важно, чтобы знаете — как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А" и понимаем, куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что есть в этом аспекте еще и экономические вопросы, поэтому поставил задачи Главкому ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьеру Денису Шмыгалю. На следующей неделе Зеленский ждет от них доклады касательно мобилизации и демобилизации в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, есть ли необходимость мобилизовать женщин в Украине на сегодняшний день. В Верховной Раде дали ответ.