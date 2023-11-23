Есть ли сегодня необходимость мобилизовать женщин? В Раде дали ответ

В армии нет острой необходимости в кадрах, считают в ВР

Несмотря на то, что Алексей Данилов заявил о нехватке солдат на фронте, в Верховной раде с этим не согласны. Сектор безопасности на данный момент достаточно укомплектован.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Также он считает, что поднимать сейчас вопрос о мобилизации женщин некорректно.

"Я не согласен с утверждением, что людей на фронте не хватает. Вооруженные силы и в целом сектор безопасности и обороны насчитывает достаточное количество военнослужащих, способных обеспечивать выполнение поставленных задач. Говорить о том, что необходимо мобилизовывать женщин, — по меньшей мере, некорректно", — сказал он.

Напомним, что Алексей Данилов в октябре заявлял о том, что хотелось бы иметь большее количество бойцов в рядах Сил обороны Украины. Но на данный момент приходится исходить из того, что есть.

В то же время боевой медик Борис Хмилевский заявил, что мобилизация женщин неизбежна. Он уверен, что в Украине давно настало то время, когда обязательная мобилизация" должна быть объявлена для всех".

Подробнее о потребности в женщинах на фронте читайте в материале "Мобилизация женщин – перебор или неизбежность? Военные ответили, нужны ли украинки на войне уже сегодня".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине запустили проект рекрутинга на службу в армию. В Минобороны назвали популярные вакансии.