"Набирают тех, кто необходим": Данилов заявил о нехватке солдат на фронте и не только

У украинцев не хватает оружия, но есть дух и желание сделать независимое государство

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что Украине не хватает защитников и оружия. В то же время, у украинцев, по его словам, есть воля сделать действительно независимое государство.

Об этом Данилов сказал в интервью изданию Фокус. Он прокомментировал текущую ситуацию на фронте и в целом в стране, рассказав также, какой видит страну в будущем.

Отвечая на вопрос о необходимости более широкой мобилизации, секретарь СНБО признал, что Украине не хватает защитников.

"На сегодняшний день мы знаем количество наших бойцов, которые защищают страну. Хотелось ли бы нам иметь больше — да, хотелось. Хотелось ли бы нам иметь больше оружия — да, хотелось. Но мы исходим из того, что имеем", — сказал Данилов.

Он также напомнил, что мобилизация в стране продолжается с 24 февраля 2022 года и ни на день не прекращалась. По его словам, мобилизация является плановой, то есть военные набирают необходимых.

При этом Данилов подчеркнул, что у Украины есть самое важное – воля к настоящей независимости, которой не хватало все предыдущие годы существования страны.

"Главное, что у нас есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство. К сожалению, мы не были абсолютно независимы с 1991 года, с учетом той российской фронды, которая постоянно находилась на территории Украины, захватывала целые отрасли, уничтожали их и держала под контролем. Мы должны сделать выводы. Сделать так, чтобы мы получили полную независимость и могли построить Украину, о которой мечтали веками. Так будет", — заявил Данилов.

При этом он подчеркнул, что Украина будущего не будет монокультурным обществом, будет многообразие, поскольку Украина – многонациональное государство. Однако вопросы языка и Конституции в нем будут на первом городе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Данилов ответил хейтерам, распространявшим информацию о том, что его сыновья якобы находятся за границей.