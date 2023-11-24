Демобилизация будет, но не для всех: громкое заявление Данилова

Военные согласны с таким решением

В Украине в ближайшее время планируют провести демобилизацию военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже истек. Соответствующее предложение президента Владимира Зеленского поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Украинское Радио. По его словам, такое решение является справедливым.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в ходе заседания Ставки этому вопросу было уделено большое внимание. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы справедливо заниматься вопросом присоединения к нашей армии тех людей, которые необходимы для обеспечения обороноспособности страны.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт. По его словам, остальные же будут демобилизованы.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде планируют навести порядок в законодательстве по мобилизации и собрать все законопроекты в один документ. Он будет касаться не только мобилизации, но и демобилизации военнослужащих.