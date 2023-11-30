ТРЦ допомагають ухилянтам: в армії розкрили схему

У сфері мобілізації процвітає корупція, хоч і легальна, вважають військові

В Україні допомагають військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від мобілізації. Їх влаштовують працювати на 0,25 ставки або зараховують до вишів на хоч якісь факультети.

Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він додав, що у сфері мобілізації необхідно змінити деякі правила, зокрема щодо броні.

В Україні не заборонено набирати студентів чи співробітників призовного віку на навчання та роботу. Але деякі вищі навчальні заклади зловживають цією можливістю, як і торгові центри. Зокрема, роботодавці набирають по 4–5 осіб на посаду вантажника на 0,25 ставки та співробітник отримує броню.

"Має бути розширений спектр претендентів на п’яту або десяту освіту. Реально цим зловживають досі деякі виші, які проводять набори-донабори. Ми розуміємо, що це — корупція, хоч і легальна. Повинне бути вирішене питання про броню, бо цим дуже зловживають певні торгові центри. Співробітники ТЦК та СП приходять до торговельного центру, а там на посаді вантажника, який знаходиться під бронею — чотири вантажники на 0,25 ставки", — розповів Іван Тимочко.

Щоб розв'язати цю проблему, необхідно уніфікувати систему призову, розширити призовний вік та заповнити єдиний реєстр призовників, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Нагадаємо, що журналісти розкрили схему ухилення від мобілізації у Київському університеті культури й не лише. На різні факультети набирають бізнесменів та інших українців у віці 30+, котрі хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як в Україні хочуть змінити мобілізацію. Для пошуку військовослужбовців на певні посади хочуть залучити рекрутингові компанії.