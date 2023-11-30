ТРЦ помогают уклонистам: в армии раскрыли схему

В сфере мобилизации процветает коррупция, хоть и легальная, считают военные

В Украине помогают военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. Их устраивают работать на 0,25 ставки или зачисляют в вузы на хоть какие-нибудь факультеты.

Об этом в интервью телеканалу "Мы-Украина" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он добавил, что в сфере мобилизации необходимо изменить некоторые правила, в частности, которые касаются брони.

В Украине не запрещено набирать студентов или сотрудников призывного возраста на обучение и работу. Но некоторые вузы злоупотребляют этой возможностью, как и торговые центры. В частности, работодатели набирают по 4–5 человек на должность грузчика на 0,25 ставки и сотрудник получает бронь.

"Должен быть расширен спектр соискателей пятого или десятого образования. Реально этим злоупотребляют до сих пор некоторые вузы, которые проводят наборы-донаборы. Мы понимаем, что это — коррупция, хоть и легальная. Должен быть решен вопрос о брони, потому что этим очень злоупотребляют определенные торговые центры. Сотрудники ТЦК и СП приходят в торговый центр, а там на должности грузчика, которая находится под броней — четыре грузчика на 0,25 ставки", — рассказал Иван Тимочко.

Чтобы решить эту проблему, необходимо унифицировать систему призыва, расширить призывной возраст и заполнить единый реестр призывников, считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Напомним, что журналисты раскрыли схему уклонения от мобилизации в Киевском университете культуры и не только. На различные факультеты набирают бизнесменов и других украинцев в возрасте 30+, которые хотят получить отсрочку от мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Украине хотят изменить мобилизацию. Для поиска военнослужащих на определенные должности хотят задействовать рекрутинговые компании.